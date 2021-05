Tancés par leur coach ces derniers temps, les remplaçants de Philadelphie éprouvent des difficultés à pérenniser le niveau affiché par les titulaires… sauf quand ils commencent directement les matchs.

C’est le cas notamment de Tyrese Maxey. Cloué sur le banc lors de la victoire face aux Pelicans, le rookie a pu laisser parler son talent face à Detroit en back-to-back dans un rôle de titulaire à la mène en l’absence de Ben Simmons.

Préféré à George Hill et Shake Milton

Ses Sixers en difficulté lorsque l’Australien ne dirige pas le jeu, Doc Rivers a préféré le rookie à George Hill ou encore Shake Milton pour bénéficier du rythme imposé par l’ancien de Kentucky. Et cette intuition fut la bonne car le 21e choix de la Draft 2020 a compilé 22 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 35 minutes.

« On ne l’a pas fait jouer hier soir parce que New Orleans est une équipe très physique et je pensais qu’il nous apporterait de l’énergie ce soir (hier) et nous en avions besoin. Il a été formidable, » juge le technicien.

À l’image de Danny Green qui se plaint de la manière avec laquelle Philadelphie enchaine les succès, Joel Embiid observe lui aussi le manque de rythme offensif quand le candidat au titre de meilleur défenseur de l’année s’absente.

« C’est ce dont on a besoin. C’est important pour nous. Ben fait une excellente saison défensivement mais ce n’est pas là qu’il nous manque le plus. C’est dans le rythme de jeu. Le fait que Tyrese entre et soit capable de jouer en cadence nous aide énormément, que ce soit moi ou les shooteurs. Nous avons des paniers faciles et le match devient plus simple » détaille ainsi le pivot camerounais.

Appelez le « Mad Max »

Très apprécié du côté de Philadelphie, Maxey est protégé par la franchise qui prend soin de son joyaux afin de ne pas le griller trop vite. Fan du rookie, Dwight Howard, qui a dépassé Walt Bellamy au classement des rebondeurs les plus prolifiques, lui a même trouvé un nouveau surnom après sa nouvelle bonne performance.

« Je l’appelle Mad Max ! Il entre sur le terrain et direct il fait des ravages en agressant le cercle. Il maitrise mieux ses finitions et le jeu en général. Cette année a vraiment été galère pour les rookies car tu n’as pas de de Summer League ni énormément d’entrainements donc le fait qu’il joue de bonnes minutes comme ça quand Ben (Simmons) et Seth (Curry) sont absents, c’est vraiment excellent. Il s’est vraiment amélioré et il fait un travail incroyable. »