Malgré la série de victoires, Danny Green met en garde les Sixers

Champion NBA en 2019 et 2020, Danny Green peut réaliser l’exploit de remporter un troisième titre en trois ans, avec trois équipes différentes !

Si les Sixers sont allés le chercher, c’est pour cette expérience de champion NBA mais aussi pour ses qualités de shooteur et de défenseur. Même s’il n’est pas un joueur majeur, il reste essentiel dans la bonne tenue de l’équipe, et malgré la série de huit victoires de suite, une première depuis 2018, il prévient que son équipe n’est pas au point.

« Ce n’est pas notre style de basket… On enchaîne les victoires mais je n’aime pas la manière de les obtenir » a-t-il expliqué à NBC. « On doit être plus concentrés. Je ne veux pas de manquer de respect à nos adversaires car n’importe qui peut gagner chaque soir. Ce sont des équipes talentueuses, mais ils ne sont même pas au complet. Si on veut jouer comme le n°1 de l’Est ou une équipe qui veut aller au bout, on doit faire beaucoup mieux. ».

Doc Rivers n’est pas du tout inquiet

Pour Danny Green, le problème est mental et c’est simplement de la suffisance. « Je pense que lorsque les gars voient ce genre d’équipes, ils se disent : « On a juste besoin d’attaquer ». Je le répète, on ne joue pas comme il faut, que ce soit en attaque comme en défense. »

Qu’en pense Doc Rivers ? « Cela ne m’inquiète pas » répond-il. « Je regarde l’ensemble, les 67 matches, et ils ont été très bons sur la globalité. Il y a eu des périodes cette année, si vous vous souvenez bien, où les titulaires n’étaient pas bons. C’est juste le rythme habituel d’une longue saison. J’ai appris, il y a très longtemps, que si on était trop dans la réaction, on se causait des problèmes. Donc, je ne suis pas tout inquiet. »