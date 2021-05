Keldon Johnson, la dynamite de Fort Alamo

Qu’on l’appelle « Baby Russ » ou « Cheval sauvage », voire « Big Body » comme Sean Elliott aux commentaires, tout le monde s’accorde pour dire que Keldon Johnson (1m96, 21 ans) est un pur sang sur le parquet.

Explosif, énergique, électrique… Le jeune arrière des Spurs est un des joueurs les plus spectaculaires de NBA cette saison avec ses dunks surpuissants et ses attaques du cercle sans pitié. Mais le natif de Virginie a surtout connu une ascension fulgurante ces deux dernières saisons.

Un féroce attaquant sans peur

Pour sa deuxième campagne en NBA, il tourne à 13 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne, des records en carrière évidemment. Keldon Johnson y a ajouté quelques records en chemin, dont un match à 23 points et 21 rebonds en mars, le premier à le faire avec 10 rebonds offensifs ou plus depuis un certain Tim Duncan en 2010.

« Ils ont un sacré joueur entre leurs mains, un joueur agressif », a commenté James Borrego, le coach des Hornets et ancien de la maison Spurs, sur NBC. « Il a l’air d’un jeune homme affamé qui s’arrache au boulot pour progresser. Je le vois peser sur les matchs, réaliser des actions qui font gagner, et il met énormément de pression sur le cercle. Ils ont fait du très bon boulot avec lui et il en mérite tout le crédit. »

Parmi les révélations de la dernière « bulle » d’Orlando, dans laquelle il a tourné à 14 points à des pourcentages hallucinants (64% aux tirs dont 65% à 3-points), Keldon Johnson a emprunté le chemin de la G-League avant de briller sur les planches de la Grande Ligue.

Joueur de percussion par excellence, il est un attaquant féroce, qui n’a pas froid aux yeux et qui a sauté les obstacles aussi facilement qu’il monte sur les défenseurs assez téméraires pour rester sur son passage.

Récupéré à la Draft 2019, en 29e choix, Keldon Johnson a ainsi atterri dans le Sud Texas via un choix de Draft compris dans l’échange qui a vu partir Kawhi Leonard vers Toronto.

Diversifier son arsenal offensif

Face aux champions en titre de Los Angeles, Keldon Johnson a pour le coup frappé fort avec un double-double à 26 points et 10 rebonds, se permettant le luxe de scorer un 3-points au nez et à la barbe de LeBron James, avant de commettre un crime de lèse-majesté avec un joli contre sur le « King ».

« Je sais qu’ils étaient très enthousiastes pour lui l’année dernière », reprend James Borrego. « Sa capacité à partir en dribble, à jouer sans ballon, à défendre, tous les principes de base que les Spurs défendent, il rentre dans les cases. De ce que j’ai vu à distance, il m’a l’air d’avoir la bonne mentalité et les qualités pour réussir dans cette franchise. Il va avoir un gros impact sur leur équipe pour de nombreuses années à venir. »

Premier rookie NBA avec plusieurs matchs à 20 points en moins de 20 apparitions depuis 2007, Keldon Johnson a certes dû batailler en G-League (où il a tourné à 20 points, 5 rebonds et 2 passes en 31 matchs) mais il a gagné ses galons à force de travail au sein de la rotation des Spurs.

Selon certains observateurs, Keldon Johnson doit désormais développer un « tear drop » à la Tony Parker pour varier son jeu, et surtout éviter de foncer tête baissée jusqu’au cercle. Face à Philadelphie récemment, Ben Simmons l’a bien compris, se bloquant opportunément pour provoquer deux passages en force durant la prolongation (et une défaite au final pour San Antonio).

Encore brut de décoffrage, d’où la justesse de l’analogie avec un jeune Westbrook, Keldon Johnson a néanmoins un avenir doré s’il parvient à diversifier son arsenal offensif et à solidifier son adresse derrière l’arc. Car, pour le physique et la défense, l’ancien Wildcat a déjà tout bon…