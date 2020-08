Après avoir passé l’essentiel de sa première saison pro en G-League, avec les Spurs d’Austin (à 20 points et 5 rebonds de moyenne), Keldon Johnson fait partie de ces joueurs qui profitent à fond de cette reprise estivale.

Avec les Spurs de San Antonio cette fois, l’ailier rookie trouve de plus en plus de temps de jeu, avec un match à 15 points face à Philadelphie notamment.

Passé par la Oak Hill Academy puis par Kentucky, Johnson est encore très jeune : 20 ans seulement. Mais le natif de Chesterfield, en Virginie, commence à récolter les fruits de son travail de l’ombre. Quand Pop’ te complimente, c’est que tu vas dans la bonne direction a priori…

« C’est un compétiteur monstre », relate Popovich dans l’Express News. « Il apprend chaque jour. Il prend confiance en son tir et il est déjà bon en pénétration. Il fait son travail au rebond et il joue dur en défense. C’est un très bon jeune joueur. »

Capable d’alterner sur les postes 2 et 3 grâce à sa polyvalence, Johnson tourne pour le coup à presque 11 points et 5 rebonds de moyenne depuis son arrivée dans la bulle d’Orlando. Et ce, à 58% aux tirs et 57% à 3-points. Ce sont certes sur de petits volumes, mais voilà qui est encourageant…

« Il est un peu sauvage, très énergique et très agressif »

De plus, Johnson a réussi un 3-points à chacun de ses trois matchs à Orlando, ce qui en fait le premier débutant des Spurs à réaliser ce « petit exploit » depuis Davis Bertans en 2017.

« Il y a encore des mustangs dans l’Ouest, non ? », reprend Pop sur le ton de la blague. « Mais lui fait partie de ce type de joueurs. Il est un peu sauvage et très énergique, très agressif. Il n’a aucune pitié. Il met son nez partout et il aime le contact. En tout et pour tout, c’est un individu très compétitif. »

L’assistant coach des Spurs, Will Hardy, va également dans le même sens quand il apprécie à sa juste valeur l’intensité de ce rookie électrique : « On préfère largement avoir à le calmer qu’avoir à le pousser, en termes d’énergie. Son énergie est clairement une de ses meilleures qualités en tant que jeune joueur dans l’équipe. »

A l’instar d’un Jonathon Simmons avant lui, voire carrément de Manu Ginobili qui a toujours été un joueur « indomptable », Keldon Johnson semble bien parti pour se creuser une place de choix dans l’effectif des Spurs s’il continue sur sa lancée.

Une interception et un panier à l’arraché face à Memphis

Ses highlights face à Philadelphie