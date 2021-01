Gregg Popovich bluffé par Keldon Johnson

Révélation des Spurs dans la « bulle », Keldon Johnson n’était pas qu’une étoile filante qui avait profité des circonstances et des absences pour se montrer. Le jeune arrière/ailier de San Antonio, sorti de Kentucky en 2019, confirme en ce début de saison qu’il a de sérieux atouts, et après son record en carrière face aux Lakers, Gregg Popovich s’est même laissé aller à un grand compliment : « C’est un compétiteur. C’est un jeune joueur intelligent, et il va avoir une grande carrière. C’est tout ce que je peux dire. Il est magnifique ! »

Avec 26 points et 10 rebonds face aux Lakers, Keldon Johnson s’est offert le luxe de tenir tête à LeBron James, plantant d’abord un 3-points sur son museau pour permettre aux Spurs de prendre les commandes, puis carrément en le contrant ! Titulaire aux côtés de DeMar DeRozan, il confirme qu’il est hyper actif.

On se souvient qu’un coéquipier l’avait d’ailleurs surnommé « Baby Russ » en Summer League, et c’est un peu ça.

Comme Russell Westbrook, il est toujours en mouvement, et toujours agressif. Et il n’est pas du genre à se poser de question. Anthony Davis ou LeBron James lui laisse un mètre, il dégaine !

Prochaine étape : travailler son jeu à mi-distance

À la fin du match, il est revenu sur cette double confrontation face aux Lakers. Deux revers de peu, plein d’enseignements. « Ce que je retiens, c’est qu’il faut prendre des décisions rapides. Face à une défense comme celle des Lakers, qui bouge vite et qui s’adapte rapidement, il faut rapidement faire l’extra-passe » explique-t-il. « Ce que je retiens aussi, c’est qu’on ne peut pas faire l’impasse sur une action. Toutes sont importantes. Même une petite erreur en défense qui ne semble pas importante peut être exploitée ».

Capable de jouer 2 ou 3, Keldon Johnson tourne à 15 points de moyenne après 10 jours de saison régulière, et il a une énorme marge de progression. L’une des principales pistes de progression, c’est le jeu à 4-5 mètres. Pour l’instant, c’est près du cercle ou à 3-points, mais il deviendra encore plus dangereux lorsqu’il sera capable d’ajouter le pull-up jumper à sa panoplie. « Je pense que je peux ajouter un peu de tirs à mi-distance, mais ce n’est que le début de saison, et au fur et à mesure, il y a beaucoup de domaines dans lesquels je vais progresser. »