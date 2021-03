Attendue, la nouvelle est tombée hier soir, après plusieurs jours de tractations. Libéré juste après la « trade deadline » par les Cavaliers, Andre Drummond a accepté de rejoindre les Lakers, qui étaient en concurrence avec les Celtics, les Knicks, les Clippers ou encore les Hornets sur ce dossier.

Sur le papier, cette signature à bas coût a tout d’une bonne affaire pour les champions en titre. « Free agent » cet été, donc désireux de faire remonter sa cote de popularité au plus vite, et meilleur rebondeur de NBA lors de quatre des cinq dernières saisons, Andre Drummond vient renforcer une raquette californienne en manque de qualités athlétiques et de verticalité depuis les départs de JaVale McGee et Dwight Howard.

Aux antipodes de leurs prédécesseurs, les nouveaux venus Marc Gasol et Montrezl Harrell contribuent dans un registre différent. Sur courant alternatif, l’Espagnol peine à trouver sa place dans l’effectif de Los Angeles, même si son profil de facilitateur s’avère toujours précieux en attaque, en complément de son savoir-faire défensif. Quant au Sixième homme de l’année en titre, s’il reste une menace offensive de choix à l’intérieur (20.2 points et 8.2 rebonds de moyenne, depuis le « All-Star break »), ses lacunes en défense interrogent à l’approche des playoffs.

Un profil différent de ceux déjà en place

L’arrivée d’Andre Drummond, dominateur dès qu’il se contente de ne pas se perdre dans un rôle qui ne lui convient pas, apporte donc une solution supplémentaire aux Lakers dans la peinture. Et ces derniers espèrent évidemment que le double All-Star les aidera à conserver leur titre, en juillet prochain.

« La liste est longue » estimait cette nuit Frank Vogel, à propos de ce que va apporter le pivot à sa nouvelle équipe. « Nous sommes tous enchantés par sa venue. Il est l’un des meilleurs pivots de la ligue, il peut dominer des deux côtés du terrain. Il est vraiment très excité par rapport à cette situation, probablement autant que nous. Je pense que notre équipe s’est beaucoup améliorée, il va beaucoup nous apporter dans un futur proche. »

« Il va nous apporter sa puissance et ses qualités de point d’ancrage des deux côtés du terrain », jugeait de son côté Rob Pelinka, dans un communiqué. « Nous nous estimons extrêmement chanceux d’ajouter un joueur de ce calibre à notre groupe, en vue de la défense de notre titre. »

Reste à savoir quelle version d’Andre Drummond atterrira à Los Angeles. Celle conquérante du premier mois de compétition avec les Cavaliers, ou celle plus frustrante du deuxième mois de compétition ? À Cleveland, l’intérieur de 27 ans a effectivement soufflé le chaud et le froid, s’égarant progressivement dans un rôle de « point-center », avant d’être finalement écarté pour de bon de la rotation des Cavs, au profit d’un Jarrett Allen plus efficace.

Plusieurs énigmes au poste de pivot

Car si ses stats personnelles restent, à première vue, dans la lignée de celles de ses années à Detroit, l’ancien Piston — qui tourne à 17.5 points et 13.5 rebonds de moyenne en 2020/21 — n’a jamais été aussi maladroit (47% aux tirs) et dispendieux (4.0 pertes de balle par match, sur 36 minutes) que cette saison, en plus de faire preuve d’une inefficacité chronique (0.82 point par possession, en « post-up »). Des chiffres qui font tâche pour un pivot trop unidimensionnel, limité sur le plan offensif et qui shoote, en moyenne, à 1.12 mètre de distance du panier…

Malgré tout, Andre Drummond est appelé à intégrer le cinq de départ des Lakers, pour y occuper un rôle bien plus réduit que ce dont il avait l’habitude. Une première pour lui dans sa carrière. Ce qui signifie, par conséquent, que Marc Gasol risque d’être relégué sur le banc, et même derrière Montrezl Harrell, dans la rotation californienne.

En clair, Frank Vogel va être prochainement confronté à un problème de riche, en raison de la présence de trois intérieurs capables de jouer une vingtaine de minutes (si ce n’est plus) par rencontre.

« La nature de nos conversations reste privée, mais nous veillons toujours à communiquer autant que possible et à être respectueux de nos joueurs, pour qu’ils sachent où nous en sommes, dans tout ce que nous faisons. Et ça a évidemment été le cas dans cette situation », précisait le coach, au sujet de cette concurrence au poste 5.

Que ce soit Dennis Schröder, Kyle Kuzma, Markieff Morris ou justement Montrezl Harrell, tous les joueurs des Lakers s’accordent en tout cas pour dire que l’arrivée d’Andre Drummond va permettre de faire franchir un cap aux champions en titre. Et en attendant de pouvoir compter sur lui et enfin disposer d’un effectif au complet, les Angelenos semblent désormais parfaitement armés pour viser le doublé.