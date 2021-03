Andre Drummond va être coupé par les Cavaliers

C’était attendu. Si les Cavaliers ne trouvaient pas preneur pour Andre Drummond avant ce jeudi, à 20h00, le pivot serait coupé dans la foulée. Yahoo! Sports nous annonce ainsi que les deux camps vont travailler sur un « buyout » puisque l’ancien All-Star n’a pas été échangé ce jeudi.

L’ancien pivot des Pistons, écarté de l’équipe de Cleveland et qui n’a plus joué depuis le 12 février dernier, va donc se retrouver sur le marché.

Avec son profil et ses statistiques (17.5 points et 13.5 rebonds de moyenne cette saison), il sera très courtisé et ESPN déclarait récemment que les Lakers étaient les grands favoris pour le signer.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.