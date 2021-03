Andre Drummond vers les Lakers, LaMarcus Aldridge vers le Heat ?

À deux jours de la « trade deadline », Andre Drummond et LaMarcus Aldridge sont toujours au frigo à Cleveland et San Antonio. Les Cavaliers et les Spurs cherchent toujours à mettre en place des échanges mais ça ne mord pas.

Il y a donc de bonnes chances que les deux intérieurs soient donc simplement libérés par un « buyout » après la date-butoir pour les transferts, afin de signer dans l’équipe de leur choix dans la foulée. Si c’est le cas, Brian Windhorst, d’ESPN, assure que le sentiment général est qu’ils ont déjà des destinations en tête.

« La ligue pense, et je sais que l’expression est vague, mais je le dis comme ça pour éviter de me piéger moi-même, mais la ligue pense, en tout cas les nombreuses équipes avec lesquelles j’ai pu parler, qu’Andre Drummond va rejoindre les Lakers après son buyout. Et il y a également une impression grandissante que le Heat est le favori pour mettre la main sur LaMarcus Aldridge », assure ainsi le journaliste lors de son podcast.

L’arrivée d’Andre Drummond aux Lakers est d’autant plus évoquée que le club a refusé d’offrir un second contrat de 10 jours à Damian Jones, qui démarrait pourtant les rencontres en l’absence de Marc Gasol et Anthony Davis.

Los Angeles veut visiblement garder de la place dans son effectif et une certaine marge financière sous le « hard cap » en vue des prochains jours, ce qui colle avec l’arrivée prochaine d’un joueur libéré. Même s’il s’agit peut-être simplement pour les Lakers d’une possibilité, et pas forcément d’une certitude…

Pour LaMarcus Aldridge et le Heat, Brian Windhorst confirme que c’est plus vague et que Pat Riley a peut-être d’autres plans en tête à l’approche de la « trade deadline ».

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.