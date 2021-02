Aux Lakers, on ne s’inquiète pas des points de Marc Gasol

Ce n’est pas pour marquer des points que les Lakers ont fait venir Marc Gasol, et c’est pour cette raison que ses 3.7 points de moyenne n’inquiètent personne chez les champions en titre. À 36 ans, le pivot espagnol n’a jamais affiché une moyenne aussi basse, et ses pourcentages sont médiocres : 36% aux tirs, dont 30% à 3-points.

« Il est là pour défendre, prendre des rebonds et créer depuis la tête de raquette, et parfois ça signifie qu’il aura quelques bonnes positions depuis la ligne à 3-points, des tirs en s’ouvrant au cercle ou quelques autres situations sur des changements » explique Frank Vogel. « On ne lui demande pas d’être un scoreur dans notre attaque. On lui demande d’être un facilitateur et de prendre quelques tirs ouverts lorsqu’ils se présentent. »

Titulaire, Marc Gasol est là pour faire jouer les autres, et gêner le meilleur intérieur adversaire. On l’a vu cette semaine face à Nikola Jokic, son rôle est important en défense, et d’ailleurs sa moyenne de contres est élevée (1.2 par match) au regard de son temps de jeu. Ramenée à 36 minutes, sa moyenne de contres le place dans le Top 15 de la spécialité. En revanche, en attaque, Marc Gasol n’est que la 4e ou 5e option, et il prend ce qu’il reste…

Seule une action sur dix se termine sur lui. Seuls Jared Dudley et Wes Matthews ont un ratio plus faible. Un rôle qui ne séduit pas forcément LeBron James.

« On doit l’impliquer davantage dans notre jeu. Quand on le fait, on est vraiment bon grâce à sa vision du jeu et sa capacité à faire de bonnes passes » expliquait récemment la star des Lakers.

Encouragé par LeBron James et soutenu par son coach à shooter davantage, Marc Gasol a tout de même une vraie influence sur l’attaque des Lakers sans marquer. Les chiffres le prouvent puisque l’équipe marque 12 points de plus sur 100 possessions lorsqu’il est sur le parquet. À l’instar d’un Draymond Green, le frère de Pau est un leader en défense et un catalyseur en attaque. Et souvent, ça ne se voit pas dans les stats.