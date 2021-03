Cinq équipes sur Andre Drummond

Quelques minutes après la « trade deadline », les Cavaliers ont coupé Andre Drummond. Ils n’ont pas trouvé d’équipe pour le transférer, et le voilà donc free agent. Dans 48 heures, il pourra signer où bon lui semble, et il sera free agent en juillet prochain.

Selon Yahoo! Sports, cinq équipes vont appeler l’agent du joueur. Il y a d’abord les Lakers, favoris pour l’attirer, avec la promesse d’être titulaire aux côtés d’Anthony Davis quand ce dernier reviendra de blessure. Les Lakers ont besoin de rebonds, de taille et de kilos, et Andre Drummond peut leur apporter tout ça. Mêmes besoins chez les Clippers qui sont tout aussi intéressés. Ils ont recruté Rajon Rondo la nuit dernière pour la partie création et gestion de l’attaque, et ils pourraient renforcer leur raquette avec Drummond, pour épauler Serge Ibaka et Ivica Zubac.

À l’Est, trois équipes sont intéressées par ses services. Il y a évidemment Boston qui vient de se séparer de Daniel Theis, et Andre Drummond pourrait donc retrouver Tristan Thompson, qu’il a côtoyé rapidement la saison passée aux Cavs. Et puis, il y a les outsiders et les bonnes surprises de cette saison, avec les Hornets et les Knicks.

Respectivement 4e et 5e à l’Est, ils sont ambitieux, et sans doute que Drummond a sans doute un plus grand rôle à jouer à Charlotte, tandis que New York possède déjà Mitchell Robinson et Nerlens Noel sous le cercle.

Il y a donc trois défis différents pour l’ancien pivot de Detroit, et d’ici dimanche, on devrait connaître son choix.