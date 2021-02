Les Lakers nostalgiques de Rajon Rondo

La renaissance de Rajon Rondo sur la fin de saison dernière et la campagne de playoffs dans la « bulle » restera un moment marquant dans l’épopée des « Purple & Gold » dans la quête du titre 2020. Sa qualité de passe, sa vision de jeu, son professionnalisme et plus généralement son intelligence de jeu ont impressionné joueurs et entraîneurs.

À l’occasion de la rencontre entre les Hawks et les Lakers, Frank Vogel n’a pas manqué de rappeler à quel point il avait apprécié d’avoir pu travailler avec Rajon Rondo, sa connaissance du jeu ayant permis à l’ancien coach d’Indiana et d’Orlando d’expérimenter de nouvelles choses sur le terrain.

« Il a été essentiel dans notre titre l’année dernière. Il a vraiment orchestré le jeu des deux côtés du terrain, avec sa capacité à passer de la défense individuelle à la zone, et il nous arrivait d’en rigoler en disant que parfois il mettait nos gars en défense de « mone », avec deux gars en « man-to-man », deux autres en zone et personne ne savait vraiment dans quoi nous étions, pareil en attaque d’ailleurs », s’est remémoré Frank Vogel en rigolant. « Il nous manque vraiment. Il a été précieux dans ce que nous avons accompli l’an dernier, dans notre identité ».

Un futur coach brillant pour Anthony Davis

Les Lakers s’étaient ainsi préparés spécialement à retrouver « Playoff Rondo », lui concoctant quelques nouveautés afin d’essayer de le déstabiliser, comme l’a glissé Anthony Davis après la rencontre.

« On a appelé un système après un temps-mort, et vu que Rajon était là l’an dernier, il connaît nos principes et nos systèmes, ce genre de choses et il est en plus très bon pour scouter les systèmes des autres équipes et des joueurs adverses. Donc on a exécuté notre système, on l’a mis un peu dans le bouillon et on a fini par obtenir une faute. Je lui ai crié : ‘Tu ne l’avais pas vu venir celle là ! C’est quelque chose de nouveau’. Il s’est mis à rire, on riait sur le banc, c’était un moment sympa ».

Comme l’a confirmé Frank Vogel, les Lakers ont essayé de « piéger » leur ancien meneur. Ce dernier n’a joué que 15 minutes mais a sans doute beaucoup aidé son équipe dans la préparation du match, les Hawks ayant fait plutôt bonne figure en soutenant la comparaison jusque dans le « money time ».

Pour Anthony Davis, Rajon Rondo est d’ailleurs plus qu’un vétéran, il pense déjà comme un coach.

« C’est un coach sur le terrain. Même quand il ne joue pas, il coache. L’an dernier à l’entraînement, il coachait, pendant le match et quand il était sur le terrain. Il continue d’apprendre constamment, il regarde de la vidéo, donc je le vois clairement comme un futur coach. Je pense que c’est ce qu’il veut faire », a souligné AD. « Il fera un super coach, il connaît tellement bien le basket, son QI Basket est incroyable, très élevé. Et il s’entend bien avec les joueurs, il sait comment leur parler, avec qui il peut être plus agressif, avec qui il doit en quelque sorte y aller plus doucement. Je pense qu’il sera un excellent coach dans cette ligue si c’est ce qu’il choisit ».