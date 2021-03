Robert Williams prend de plus en plus de place dans la raquette des Celtics

Il montait en puissance depuis un mois et il a été doublement récompensé en quelques heures. Dans un premier temps, et comme c’était prévu, Robert Williams a observé le mouvement dans la raquette des Cetlics avec le départ de Daniel Theis durant la « trade deadline ».

C’est une manière pour la franchise de lui montrer une certaine confiance puisque le jeune pivot va logiquement hériter des minutes de l’Allemand, parti à Chicago.

« Ça lui met un certain poids sur les épaules », assurait Brad Stevens, avant le choc face aux Bucks, à Mass Live. « Il a fait énormément de progrès, il fait de belles choses et il arrive à remplir la feuille de statistiques. Il est de plus en plus régulier et ses efforts sont remarquables. Ses meilleurs jours sont devant lui et il est un élément important de notre avenir. »

Dans un second temps donc, cette confiance placée en lui s’est illustrée ce vendredi avec une entrée dans le cinq majeur. Une première titularisation pour lui cette saison et il a répondu présent, dans la victoire des Celtics, avec un match complet : 7 points à 3/5 au shoot, 9 rebonds, 6 passes (record en carrière), 5 contres et 2 interceptions en 27 minutes.

« J’ai fait ce pourquoi on m’a mis sur le terrain », a simplement déclaré le pivot au site officiel de la franchise. « J’ai apporté beaucoup d’énergie, pour moi mais aussi pour mes coéquipiers. C’est ça mon boulot. Je me sens à l’aise avec l’idée de jouer plus, je sais ce dont mes coéquipiers ont besoin. Je suis heureux de cette opportunité. »

En concurrence avec Thompson, et peut-être Drummond ?

Rien indique pour l’instant que Williams va rester le pivot titulaire jusqu’à la fin de saison. Pour l’instant Tristan Thompson est absent, placé dans le protocole Covid-19, mais Brad Stevens n’a annoncé aucune hiérarchie fixe pour l’avenir. Le premier a ses prestations actuelles pour lui, mais le second possède une plus large expérience, avec ses finales à répétition avec Cleveland.

Surtout qu’on sait que les dirigeants de Boston ont un œil sur Andre Drummond, mais les performances de Williams pourraient justement dissuader Danny Ainge de signer l’ancien intérieur de Detroit et Cleveland puisque son arrivée pourrait freiner la progression du jeune pivot de 23 ans.

En attendant d’y voir plus clair avec ses intérieurs, le coach des Celtics peut se réjouir de l’abattage de Williams, qui ne ménage pas ses efforts sous les panneaux.

« Il doit créer une cohésion avec les titulaires », conclut Stevens. « Ce n’est pas une surprise de voir qu’il n’a pas eu beaucoup d’opportunités de marquer, car il est titulaire et il évolue contre les meilleurs joueurs. Mais il a eu de l’impact avec ses rebonds et ses passes. Et il reste une menace près du cercle. Il a été très bon dans ce match. »