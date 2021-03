Du mouvement à venir dans la raquette des Celtics ?

Si les Celtics ont retrouvé des couleurs depuis un peu plus de deux semaines après un mois très, très difficile, cela n’a pas calmé pour autant les rumeurs autour de la franchise de Boston.

On sait que le nom d’Harrison Barnes revient régulièrement depuis quelques temps et désormais, c’est dans la raquette que les bruits de couloir s’intensifient.

The Athletic expliquait récemment que Danny Ainge aurait un œil sur la situation de LaMarcus Aldridge. Si l’intérieur des Spurs, qui est sur le départ, n’est pas transféré et négocie finalement une rupture de contrat puis arrive sur le marché, Boston ferait partie, avec Miami et Portland, des franchises intéressées.

Autre joueur dans le viseur de Boston, d’après nos confrères, et là aussi un nom habitué des rumeurs autour de la franchise du Massachusetts : John Collins. Seulement, si les Hawks sont ouverts à la discussion, ils sont également gourmands et attendent en échange un premier tour de Draft et/ou un jeune talent pour céder leur ailier-fort.

Tristan Thompson déjà sur le départ ?

Une arrivée de John Collins ou de LaMarcus Aldridge signifierait obligatoirement des départs, car les Celtics ne sont pas dépourvus à l’intérieur. C’est pourquoi, de son côté, Yahoo! Sports signale que Boston pourrait transférer Tristan Thompson d’ici le 25 mars et la « trade deadline ».

Transfert ou non, il va y avoir du mouvement dans la raquette des Celtics car avec le retour à la compétition de Marcus Smart, Brad Stevens a déjà annoncé que l’équipe allait jouer davantage en « small ball » et que le temps de jeu des intérieurs allait être réduit et adapté selon les adversaires. Il n’y a donc pas la place pour faire évoluer ensemble Daniel Theis, Tristan Thompson et aussi Robert Williams, qui se montre à son avantage dernièrement.

Et surtout, aucun des trois ne semble capable de faire franchir le dernier palier aux troupes de Brad Stevens, qui ont besoin d’une présence intérieure plus affirmée pour soulager Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kemba Walker. Et faire face aux menaces que constituent Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid ou Bam Adebayo en playoffs.