Le Heat s’intéresse à LaMarcus Aldridge

LaMarcus Aldridge en instance de départ à San Antonio, il ne reste plus aux Spurs qu’à lui trouver un point de chute, en récupérant au passage la meilleure contrepartie possible…

Et d’après le Miami Herald, le Heat fait partie des franchises qui se renseignent. Le problème, c’est qu’il ne sera pas simple pour la franchise floridienne de récupérer les 24 millions de dollars du contrat de l’ancien Blazer, le club devant se débrouiller pour envoyer au moins 19 millions de dollars de salaires dans le Texas…

Pat Riley apprécie beaucoup LaMarcus Aldridge, qu’il a déjà tenté de recruter dans le passé (notamment en 2015) mais ce n’est plus le même joueur, et si Miami aurait sans doute besoin de renfort dans la peinture, pas sûr que « LMA » soit une amélioration notable par rapport à Kelly Olynyk. Difficile dans ces conditions de voir le Heat utiliser le Canadien et son contrat de 13.1 millions de dollars afin de faire venir l’intérieur de San Antonio.

Un « buyout » comme seule option ?

Difficile également de voir Pat Riley utiliser Andre Iguodala et ses 15 millions de dollars annuels, l’ailier ayant la confiance d’Erik Spoelstra lors des fins de rencontre serrées.

Comme le souffle Bobby Marks, d’ESPN, le meilleur « package » pour Miami pourrait ainsi comprendre Meyers Leonard, Avery Bradley et Moe Harkless, dont les salaires cumulés atteignent quasiment les 19 millions requis. Il faudrait tout de même ajouter un quatrième joueur au salaire minimum et ça voudrait dire que San Antonio devrait dans la foulée couper deux des quatre joueurs reçus pour ne pas dépasser la limite de 15 joueurs dans l’effectif.

Tous les scénarios autour d’un échange sont donc très compliqués pour Pat Riley, qui pourrait être obligé d’attendre un éventuel « buyout » de LaMarcus Aldridge pour le signer comme free agent.

Sauf qu’après avoir testé le marché, les Spurs semblent convaincus de pouvoir monter un échange…

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.