En attendant un transfert, les Spurs écartent LaMarcus Aldridge !

Six ans après son commencement, l’idylle entre LaMarcus Aldridge et les Spurs va bientôt toucher à sa fin. Comme rapporté dans la nuit par ESPN, l’intérieur de 35 ans va effectivement être transféré prochainement par la franchise texane. En attendant cet éventuel échange, San Antonio et son joueur se sont en tout cas entendus mutuellement pour que le septuple All-Star soit écarté de la rotation de Gregg Popovich.

Une décision somme toute logique car, lors de leur présence dans la « bulle » d’Orlando l’été dernier, les Spurs ont trouvé une nouvelle alchimie collective, sans « LMA », développant depuis un jeu plus « moderne », basé sur le small-ball, la verticalité et la rapidité. Trois caractéristiques auxquelles ne correspond pas l’ancien membre des Blazers, connu pour son basket old-school et, en prime, souvent blessé depuis un an (épaule, hanche).

Surtout, pour la première fois depuis sa saison rookie, en 2006/07, LaMarcus Aldridge est désormais utilisé en sortie de banc par sa formation, lui qui traverse actuellement son pire exercice en carrière depuis sa première année dans la Ligue, avec des moyennes de 13.7 points et 4.5 rebonds, en 26 minutes.

Pour l’heure, à deux semaines de la trade deadline (fixée au 25 mars), San Antonio étudie différentes pistes et aurait déjà engagé des discussions avec plusieurs équipes. La franchise texane serait même confiante quant à sa capacité à échanger « LMA », plutôt qu’à rompre son contrat à l’amiable (à l’instar de Blake Griffin avec les Pistons), sans la moindre contrepartie.

Vétéran de luxe cherche candidat au titre

Interrogé au sujet de LaMarcus Aldridge par visioconférence, en amont du derby entre les Spurs et les Mavericks, Gregg Popovich en a profité pour confier tout le bien qu’il pensait de son joueur, très professionnel et en quête d’un nouveau défi.

« LaMarcus [Aldridge] n’est pas avec l’équipe. Il est en bonne santé mais nous avons convenu ensemble qu’il valait mieux travailler sur de nouvelles opportunités pour lui, et ce sera ailleurs. Donc il ne sera plus avec l’équipe à l’avenir. C’est un super coéquipier, il fait tout ce qui lui est demandé, il n’y aucun problème à ce niveau. Mais nous pensons que c’est du gagnant-gagnant pour les deux camps. Et lorsqu’une opportunité se présentera, tout dépendra ensuite de la direction et de son agent. À ce stade, nous aimerions simplement mettre en place quelque chose qui lui conviendra autant qu’à nous, car il le mérite. »

En cinq saisons et demie dans le Texas (dont quatre campagnes de playoffs), « LMA » affiche des moyennes de 19.5 points et 8.0 rebonds, en 376 matchs de saison régulière avec San Antonio. En playoffs, ses statistiques ne baissent d’ailleurs pas d’un poil (19.5 points et 8.3 rebonds, en 38 rencontres disputées au printemps), bien qu’il ne soit jamais parvenu à obtenir cette bague qu’il était venu décrocher en signant à Fort Alamo, à l’été 2015.

Malgré ses 35 printemps, LaMarcus Aldridge peut toujours rendre de fiers services à une franchise, de par son talent offensif, probablement dans un rôle de joker en sortie de banc. Et son profil ne manquera assurément pas d’attiser les convoitises. D’autant plus avec son contrat expirant (24 millions de dollars).