Opéré de l’épaule, LaMarcus Aldridge sera absent pour la reprise de la saison

L’opération remonte au 24 avril, mais les Spurs viennent tout juste de l’annoncer : LaMarcus Aldridge a subi une intervention au niveau de l’épaule droite, et l’intérieur ne pourra pas être présent à Disney World.

Pour les Spurs, c’est une tuile de plus dans une saison déjà compliquée, et la franchise texane, 12e à l’Ouest au moment de l’arrêt de la campagne (27 victoires – 36 défaites), va forcément avoir du mal à accrocher les playoffs sans son deuxième meilleur marqueur (18.9 points) et son meilleur rebondeur (7.4 prises).

Le record de la plus longue série de qualifications en playoffs de Gregg Popovich semble bien toucher à sa fin.