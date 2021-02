Absence prolongée pour LaMarcus Aldridge ?

Même si cela n’a pas gêné les Spurs puisqu’ils ont gagné les deux matches, LaMarcus Aldridge n’était pas en tenue contre Minnesota puis Houston. Et pour cause, l’intérieur est touché à la hanche.

Malheureusement pour San Antonio, d’après les propos de Gregg Popovich, l’ancien All-Star pourrait bien rester à l’infirmerie quelques jours, voire semaines, de plus.

« Je n’ai pas encore obtenu d’informations des médecins », confiait le coach des Spurs samedi, pour l’Express News, avant le match contre les Rockets. « Il ne va pas les voir avant le début de la semaine prochaine (à partir de ce lundi donc). Il va être absent pendant un moment. »

Moins utilisé cette saison par Gregg Popovich et bien moins régulier dans ses performances, LaMarcus Aldridge (35 ans) réalise actuellement sa plus faible saison statistique depuis sa première année en NBA, à Portland en 2006/07, avec seulement 14.1 points et 4.3 rebonds de moyenne en 26 minutes sur le terrain.