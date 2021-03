Harrison Barnes, le prochain pari des Celtics ?

Quelques rumeurs ont animé le All-Star break, et ça va s’intensifier dans les jours à venir puisque la date-butoir pour effectuer des échanges est fixée au 25 mars. Encore 15 jours de coups de fil et de bruits de couloir, et selon The Athletic, il faudra surveiller de très près les Celtics. Selon nos confrères, la direction est bien décidée à corriger son effectif bancal. Danny Ainge a fait son mea culpa, et il veut rafistoler tout ça.

Il se serait même positionné sur James Harden, mais ne voulait pas lâcher Jaylen Brown ou Jayson Tatum.

Les deux jeunes All-Stars ne bougeront donc pas, mais par contre, Boston a quelques atouts dans sa manche comme une « trade exception » de 28.5 millions de dollars, des premiers tours de Draft et de bons jeunes. De quoi monter un « package » pour trouver le chaînon manquant de cet effectif ?

Objectif… 2023 !

Pour The Athletic, la piste Harrison Barnes reste la plus sérieuse. C’est l’ailier-fort fuyant dont a besoin Brad Stevens. Un joueur d’expérience, bon défenseur, polyvalent et ancien champion NBA. À 28 ans (seulement !) il réalise actuellement sa saison la plus complète en carrière, et les Kings pourraient s’en séparer contre un premier tour de Draft et un ou deux bons jeunes, surtout si l’équipe continue d’enchaîner les revers à la reprise.

On ne connaît pas les intentions des Kings, mais le contrat d’Harrison Barnes ne fait pas peur aux Celtics. L’ancien Warrior doit toucher 60 millions de dollars d’ici 2023, et c’est un contrat dégressif.

Il sera free agent la même année que Kemba Walker. Pour Boston, c’est donc un plan sur deux ans et demi avec les yeux déjà braqués sur la « free agency » de 2023. Jayson Tatum et Jaylen Brown seront encore sous contrat, et la franchise pourra se positionner sur les plus gros free agents comme il n’y aura plus les salaires de Kemba Walker et Harrison Barnes (environ 55 millions de dollars à eux deux). En vrac, The Athletic cite Nikola Jokic, Joel Embiid et éventuellement Bradley Beal comme free agent…

Voilà pourquoi recruter Harrison Barnes n’effraie pas les Celtics, et si les Kings sont finalement vendeurs, il pourrait être la cible numéro 1 de cette fin du marché des transferts.