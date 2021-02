Pour Danny Ainge, les Celtics n’ont actuellement pas l’effectif pour jouer le titre

21 victoires pour 7 défaites. Tel était le bilan affiché par les Celtics la saison dernière, à Noël 2019. Cette saison, au même stade de matches joués, les Verts affichent un bilan bien moins flamboyant de 14 victoires pour autant de défaites. C’est suffisant pour accrocher une 5e place à l’Est mais c’est largement insuffisant pour contenter les aspirations locales, d’être un prétendant au titre.

Les Celtics sont-ils, à l’heure actuelle, suffisamment bons pour jouer le titre ? « Je pense pas », répond sans beaucoup de surprise Danny Ainge.

Ce dernier estime que l’effectif actuel « n’est pas bon. Nous sommes une équipe à 14-14. Il n’y a pas de mais, c’est ce que nous sommes. Et s’il y a quelqu’un à blâmer, c’est Danny Ainge. Ce n’est pas Brad Stevens, Jayson Tatum ou Jaylen Brown. Nous ne sommes pas suffisamment bons à l’heure actuelle, on le sait tous. On doit être meilleurs. »

Plus tôt dans la semaine, il avait déjà pris la défense de son coach. Il semble de plus en plus évident que l’effectif va être remodelé dans les semaines à venir. Dans le même temps, le dirigeant ne veut pas se chercher d’excuses mais il estime que le roster actuel a eu peu d’occasions d’évoluer ensemble.

« Lorsque vous faites d’un tel votre huitième meilleur joueur avec un certain rôle, et que tout d’un coup il doit être votre quatrième arme, vous n’êtes pas une aussi bonne équipe »

« Je dis simplement que l’équipe avec laquelle on démarre, celle que nous avions en tête, n’a joué que 20 minutes ensemble sur l’année. On a connu de grands moments, des bons matches mais aucun rythme sur la durée. »

L’équipe était tout de même parvenue à enchaîner cinq victoires de suite début janvier. Mais depuis, sa formation, aujourd’hui privée de Marcus Smart et Daniel Theis, et régulièrement de Kemba Walker, ne remporte plus qu’un match sur trois (6 victoires sur 17).

Parmi les explications avancées par Danny Ainge et propres à chaque équipe, il y a bien sûr les temps d’attente liés au test Covid ou le peu d’entraînements collectifs en raison de ce calendrier exigeant.

Mais le dirigeant estime aussi que la profondeur de son effectif « est un problème et nous en sommes conscients. Mais au moment d’ajouter de la profondeur, l’infirmerie se vide et ces ajouts n’ont plus l’occasion de jouer. On a connu ce genre de problèmes par le passé, vous le savez. Lorsque vous faites de tel joueur votre huitième meilleur joueur avec un certain rôle, et que tout d’un coup il doit être votre quatrième arme, vous n’êtes pas une aussi bonne équipe. » Un dur travail d’équilibriste l’attend…