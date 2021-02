Danny Ainge défend Brad Stevens

Dimanche soir, dans leur défaite à Washington, les Celtics ont montré un bien triste visage face à l’une des pires équipes de la ligue. Après 26 matches, Boston affiche un bilan équilibré (13 victoires – 13 défaites) mais très moyen pour une franchise aussi ambitieuse.

Depuis un mois, et grosso modo la blessure de Marcus Smart, la machine est enrayée et il faut identifier des raisons mais aussi des responsables. Les critiques commencent ainsi à se porter vers Brad Stevens…

« Je ne crois pas que le coaching soit à mettre en cause », a déclaré Danny Ainge pour le Boston Globe, qui défend ainsi son coach puis ne s’épargne pas. « On ne joue pas avec la passion nécessaire et je pense que ce sont les joueurs qui doivent le faire. Et les joueurs dans cette équipe, c’est moi. J’aurais pu mieux faire certaines choses. Je prends mes responsabilités. J’ai assemblé cette équipe et mon travail, c’est de voir comment je peux l’améliorer. »

« Changer les joueurs ne change pas toujours les choses. Mais il faudra peut-être en arriver là »

Un ou plusieurs transferts sont-ils à prévoir ? Surtout que le GM a dans ses mains une « trade exception » de 28.5 millions de dollars et on sait qu’il cherche « un shooteur avec de la taille ».

« Changer les joueurs ne change pas toujours les choses », prévient-il. « Mais il faudra peut-être en arriver là. Ce n’est pas le moment de paniquer, il y a encore du temps pour réfléchir. Je sais que notre équipe vaut mieux que ça. On a des blessés, on joue mal et on est jeune. »

La date limite des transferts étant fixée au 25 mars, les Celtics ont effectivement du recul pour prendre des décisions fortes. Avec un double affrontement contre Atlanta au TD Garden, ou encore un déplacement à New Orleans, le calendrier de cette semaine est assez abordable pour retrouver des couleurs.

« Je dois être patient pour voir l’ensemble des choses sur les cinq prochains matches », annonce ainsi le dirigeant, qui ne veut pourtant pas poser d’ultimatum à ses troupes. « Le plus important pour les joueurs, c’est de gagner le prochain match (contre Denver). Je ne suis pas focalisé sur les résultats en saison régulière, je suis davantage concentré sur la progression. On peut vivre des moments difficiles en saison, à cause du calendrier, des blessures… On peut se trouver des excuses. Mais en ce moment, on n’est pas dos au mur. C’est aussi simple que ça. »