Stats & Highlights | Les Rockets rechutent, les Pacers regagnent à domicile et les Bulls déçoivent

Clairement, les Bulls vont s’en vouloir d’avoir perdu contre une équipe de Cleveland privée de son meilleur joueur. Zach LaVine et ses coéquipiers sont encore trop irréguliers dans le jeu et ils payent les moments d’absence.

Les Pacers n’avaient plus gagné à domicile depuis presque deux mois et cette victoire contre Detroit porte la marque de Caris Levert, auteur de sa meilleure sortie sous ses nouvelles couleurs.

Quant aux Rockets, l’embellie n’aura duré qu’une rencontre puisqu’ils ont encore perdu, là aussi, face à une équipe diminuée puisque les Hornets n’ont plus LaMelo Ball.

Indiana – Detroit : 116-111

Les Pacers n’avaient plus gagné à domicile depuis six matches et le 3 février dernier. Ils peuvent remercier Caris Levert, qui a fait son meilleur match avec Indiana (28 points). L’ancien des Nets a notamment porté les siens en fin de première mi-temps avec les huit derniers points de son équipe.

Après la pause, les Pistons reviennent mais là, ce sont les remplaçants, Goga Bitadze et Jeremy Lamb notamment, à 3-pts qui repoussent Detroit. Sur un panier de Wayne Ellington en début de dernier quart-temps, les Pistons égalisent, mais Caris LeVert fait la différence dans les ultimes secondes avec un panier primé.

Pacers / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 33 5/13 0/2 4/4 3 8 11 4 3 1 3 1 14 20 J. Holiday 30 5/11 2/7 2/3 0 0 0 3 4 3 0 0 14 13 M. Turner 32 0/4 0/1 0/0 1 4 5 1 1 0 0 3 0 5 M. Brogdon 32 7/14 2/5 0/0 1 2 3 3 1 0 4 2 16 13 C. LeVert 34 10/19 4/7 4/6 1 5 6 4 3 2 1 0 28 28 D. McDermott 16 2/6 0/1 0/0 1 2 3 0 1 1 0 0 4 4 G. Bitadze 11 4/7 1/2 0/0 3 2 5 0 2 0 1 1 9 11 T.J. McConnell 22 3/7 0/0 0/0 0 3 3 5 0 0 1 1 6 10 E. Sumner 16 7/9 4/6 0/0 0 0 0 3 3 0 0 0 18 19 J. Lamb 15 2/7 2/3 1/1 1 0 1 2 2 0 0 0 7 5 Total 45/97 15/34 11/14 11 26 37 25 20 7 10 8 116 Pistons / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 31 10/20 2/6 7/9 1 5 6 2 2 1 4 2 29 24 S. Bey 31 6/12 4/10 0/0 0 3 3 3 2 0 1 1 16 16 M. Plumlee 29 5/8 0/0 2/4 3 7 10 4 1 1 2 1 12 21 F. Jackson 13 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 -3 D. Wright 28 3/7 0/2 0/0 0 4 4 3 1 5 2 2 6 14 T. Cook 8 2/3 0/0 1/2 0 2 2 0 1 0 0 0 5 5 S. Doumbouya 8 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 I. Stewart 19 5/7 0/1 1/2 1 6 7 0 0 0 0 1 11 16 D. Smith Jr. 15 2/4 0/0 0/0 0 3 3 5 2 0 3 2 4 9 S. Lee 7 0/1 0/0 0/0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 W. Ellington 23 6/7 4/5 0/0 0 3 3 3 1 0 1 0 16 20 J. Jackson 27 5/11 1/2 1/2 0 3 3 5 3 1 0 0 12 14 Total 44/83 11/28 12/19 5 36 41 29 18 8 15 9 111

Chicago – Cleveland : 94-103

C’est une défaite qui compte pour les Bulls, à domicile, face à une équipe privée de son meilleur marqueur, Collin Sexton. Mais Chicago a manqué son entame de partie, en perdant trop de ballons et en laissant les Cavs en profiter.

Ensuite, Zach LaVine remet les Bulls dans le bon sens jusqu’à la pause. Sauf que le troisième quart-temps est un cauchemar : 6/20 au shoot pour Chicago et un arrière All-Star qui ne trouve plus la cible malgré cinq tentatives. Les Cavaliers se détachent et Darius Garland (22 points) remplace Collin Sexton pour assurer la victoire aux siens.

Bulls / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Young 21 4/6 0/0 0/0 1 4 5 1 1 1 4 3 8 12 L. Markkanen 29 7/15 1/5 2/2 2 3 5 2 1 1 0 0 17 17 P. Williams 32 2/6 0/1 1/2 1 4 5 1 1 1 1 0 5 6 T. Satoransky 26 4/8 1/3 2/2 0 2 2 4 2 0 2 0 11 11 Z. LaVine 34 8/20 4/9 2/2 0 3 3 4 3 0 5 1 22 13 O. Porter Jr. 16 3/5 0/2 0/0 2 3 5 1 0 1 1 0 6 10 W. Carter Jr. 22 3/5 0/0 1/2 2 7 9 1 2 0 1 0 7 13 D. Gafford 5 1/1 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 5 R. Arcidiacono 15 1/3 1/2 2/2 0 2 2 3 1 0 0 0 5 8 C. White 26 4/12 1/5 2/2 1 2 3 3 0 2 1 0 11 10 D. Valentine 13 0/2 0/1 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 Total 37/83 8/28 12/14 10 35 45 21 12 6 15 4 94 Cavaliers / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Nance Jr. 34 5/11 2/4 2/2 5 9 14 5 2 2 0 1 14 30 C. Osman 21 4/14 0/5 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 8 3 I. Okoro 29 5/7 1/2 1/1 0 3 3 2 0 2 1 1 12 17 J. Allen 35 9/12 0/0 1/2 3 6 9 1 1 2 3 3 19 27 D. Garland 37 8/20 4/6 2/2 1 3 4 9 5 1 3 0 22 21 D. Wade 24 3/6 2/3 2/2 0 5 5 3 3 0 1 1 10 15 L. Stevens 5 1/1 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 Q. Cook 11 3/5 0/0 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 6 8 D. Dotson 21 1/7 1/4 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0 D. Windler 12 1/5 0/4 0/1 0 2 2 0 1 0 2 0 2 -3 B. Thomas 11 2/5 1/2 0/0 1 1 2 2 0 0 0 1 5 7 Total 42/93 11/30 8/10 12 34 46 28 16 8 10 7 103

Houston – Charlotte : 97-122

Affronter les Hornets privés de LaMelo Ball était une occasion en or de confirmer pour les Rockets, suite à leur première victoire après 20 défaites. Mais Charlotte a sorti de son banc Devonte’ Graham pour remplacer son rookie et ce dernier a inscrit six paniers primés.

Houston a surtout cédé en seconde mi-temps, encaissant un 10-2 pour commencer. L’écart se creuse en troisième quart-temps et dès lors, le dernier quart-temps s’annonçait compliqué. Comme les hommes de Stephen Silas sont maladroits de loin et défendent toujours mal, ils s’inclinent lourdement.