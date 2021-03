Bucks – Celtics : tout s’est joué dans les cinq dernières secondes

Après une première mi-temps parfaitement maîtrisée ave notamment des 3-points qui pleuvent de partout, les Bucks creusent l’écart au retour des vestiaires grâce à Brook Lopez (83-63). Les Celtics ne mettent pas un pied devant l’autre, et la frustration monte. D’autant que Donte DiVincenzo allume encore de loin, et les minutes passent, sans que Boston ne montre un semblant de réaction. C’est finalement Jeff Teague qui remet de l’ordre dans la maison verte. Sous son impulsion, c’est toute la « second unit » qui redonne espoir aux Celtics, avec notamment l’activité débordante de Robert Williams qui montre les muscles dans la peinture. Les Bucks sont toujours en mode « contrôle » mais les Celtics n’ont plus que 14 points de retard (100-86).

Gêné par son genou, Giannis Antetokounmpo apporte beaucoup en défense, tandis qu’il offre de bons ballons à Portis en attaque. Moment choisi par les Celtics pour tenter un pari défensif avec Williams qui s’occupe du double MVP. Et ça marche, d’autant que Jaylen Brown retrouve la mire au meilleur des moments (111-102). Tout reste possible pour les visiteurs, mais Khris Middleton les calme les ardeurs en plantant deux tirs de loin.

Deux contres décisifs

Cela ne refroidit pas les Celtics, et le duo Smart-Brown insiste, puis Jayson Tatum va chercher le and-1 pour ramener Boston à deux possessions (119-113). Walker retrouve son côté clutch avec un gros 3-points, mais il se fait ensuite bâcher par Donte DiVincenzo. Les C’s ont une dernière opportunité de réaliser le hold-up, mais Lopez détourne le tir de…Marcus Smart ! Le ballon sort ligne de fond, et reste en possession des visiteurs.

Il reste 3 secondes, et le système tourne moins bien que prévu pour donner à Daniel Theis un tir du corner… qu’il rate. Les Bucks sont passés tout près de la correctionnelle, mais ils s’imposent (121-119). C’est la 8e victoire de suite. Pour Boston, c’est un revers de plus, et l’équipe se rapproche de la… 10e place.