De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton permettent aux Kings d’enchaîner face aux Hawks

C’est Kevin Huerter qui se met d’abord en évidence pour Atlanta, alors que c’est Buddy Hield qui lui répond côté Sacramento. Clint Capela commence à poser son empreinte sous le cercle, en récupérant des rebonds offensifs et en claquant des gros dunks, mais la garde extérieure des Kings fait mal à celle des Hawks.

De’Aaron Fox punit la défense de loin et ça lui offre des lignes d’attaque vers le cercle. C’est Bogdan Bogdanovic qui répond de loin pour garder son équipe à hauteur (29-27) à la fin du premier quart-temps.

Il y a du rythme et c’est encore Sacramento qui semble se détacher (47-55), derrière un De’Aaron Fox intenable au scoring et un Tyrese Haliburton qui trouve les décalages. Mais Bogdan Bogdanovic fait encore du bien à son équipe, tant au scoring que pour faire la dernière passe, et si Hassan Whiteside contre John Collins, Trae Young récupère le ballon et envoie John Collins au alley-oop pour finir la première mi-temps à égalité (57-57).

Les Hawks font le yoyo

Trae Young accélère dans le troisième quart-temps, mais Tyrese Haliburton aussi, et il trouve bien Hassan Whiteside pour refaire un nouvel écart (85-74) après trois quart-temps. Les Kings semblent lancés…

Sauf que les Hawks vont encore trouver un moyen de continuer le yoyo, avec le duo Bogdan Bogdanovic – Danilo Gallinari. Trae Young prend ensuite le relais mais Tyrese Haliburton est toujours aussi lucide en fin de match. On entre dans les deux dernières minutes de la rencontre et il n’y a toujours qu’une possession d’écart (104-102).

C’est alors Richaun Holmes qui va être précieux pour la troupe de Luke Walton, d’abord par une claquette dunk pour récupérer un raté d’Harrison Barnes, pas dans un grand soir, puis en convertissant un petit shoot ligne de fond sur une offrande ce même Harrison Barnes, qui avait fixé toute la défense…

Trae Young égalise (108-108) d’un 3-points du logo mais il se fait dépasser en défense sur l’action suivante, permettant à Tyrese Haliburton d’aller sur la ligne pour redonner deux points d’avance aux locaux. Le All-Star d’Atlanta a encore l’occasion d’égaliser mais son floater est trop court. Les Hawks ont encore une occasion de revenir, voire même de l’emporter, mais le tir de Danilo Gallinari est aussi raté et Sacramento s’impose (110-108).