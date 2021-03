Kawhi Leonard et les Clippers font des misères aux Spurs

Démarrage tambour battant des Clippers, portés par l’adresse à 3-points de leurs « role players », parmi lesquels Marcus Morris. Groggy, les Spurs sont incapables de réagir autrement qu’à mi-distance ou près du cercle et se font rapidement distancer (21-9). La situation ne s’arrange pas pour San Antonio, malgré l’ouverture progressive des bancs. Toujours aussi bouillant derrière l’arc, Los Angeles peut désormais compter sur le réveil de Kawhi Leonard. Largués, les Texans parviennent à réduire l’écart en fin de quart-temps, grâce à l’efficacité de leurs jeunes en contre-attaque (41-29).

Dans le deuxième acte, la jeunesse triomphante des Spurs ne baisse pas le pied et s’efforce de recoller au score. Mais les Clippers s’appuient, entre autres, sur Paul George pour repousser les assauts adverses (48-41). Moins souveraine et plus dispendieuse, la franchise de Los Angeles laisse revenir à -5 San Antonio, guidé par DeMar DeRozan. Moment choisi par Marcus Morris puis Kawhi Leonard pour relancer la machine californienne, avant qu’Ivica Zubac n’enfonce le clou d’un « poster dunk », juste avant la pause (67-53).

Kawhi Leonard en balade dans son ancien jardin

Au retour des vestiaires, Jakob Pöltl tente de réveiller les Spurs en accumulant les paniers dans la peinture. Problème, Kawhi Leonard et Reggie Jackson ne lâchent rien en face et les Clippers conservent leur avantage au tableau d’affichage (82-68). Toujours aussi propre, Leonard poursuit son festival en attaque et aide Los Angeles à faire grimper l’écart jusqu’à +20. Après trois quarts-temps, San Antonio reste impuissant et risque, surtout, d’avoir besoin d’un miracle pour renverser la vapeur (102-84).

Dans le dernier acte, Paul George et les Clippers se chargent d’assommer définitivement les Spurs, dans l’incapacité de freiner les offensives adverses malgré les efforts du jeune Luka Samanic (118-92). Le match est plié et les dernières minutes de celui-ci permettent à Los Angeles de valider sa victoire, avec ses joueurs du bout du banc, aux dépens de San Antonio (134-101). Dépassés du début à la fin, les Texans auront l’occasion de prendre leur revanche dès demain, face à ces mêmes Angelenos.

De retour dans la ville de ses premiers exploits, Kawhi Leonard (25 points, 7 rebonds, 5 interceptions) s’est baladé toute la soirée et a pu compter sur un lieutenant au top de sa forme, en la personne de Marcus Morris (20 points). Dans le camp opposé, Patty Mills (17 points) et Luka Samanic (14 points) ont été les plus en vue, en sortie de banc.