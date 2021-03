Sans son « Big Three », Brooklyn prend une grosse fessée à Utah

Après leur victoire face à Portland, les Nets enchaînaient par un nouveau déplacement à l’Ouest, cette fois-ci dans les montagnes de l’Utah, à Salt Lake City. Mais Brooklyn débarquait sans James Harden, finalement déclaré « absent » à cause de ses douleurs au cou. Le Jazz n’en demandait pas tant avec Mike Conley qui score 10 des 16 premiers points de son équipe qui démarre sur les chapeaux de roue (16-4).

Les seconds couteaux de Brooklyn essaient de limiter la casse, à l’image de Timothé Luwawu-Cabarrot qui va s’imposer au layup main gauche, plus la faute. Mais TLC perd aussi un ballon qui profite à Royce O’Neale qui va au layup tranquille. Utah déroule dans ce premier quart avec Donovan Mitchell à 12 points et un 7/11 à 3-points. Ça fait surtout +21 (38-17).

Le Jazz se relâche un peu en début de deuxième quart, avec Chris Chiozza qui vient notamment piquer la balle dans les mains de Joe Ingles. Brooklyn revient à -12 après un 1/12 aux tirs d’Utah pour démarrer la période. Donovan Mitchell frappe derrière l’arc pour rétablir l’ordre, confirmé par Derrick Favors à l’intérieur.

Le Jazz à +38 !

Récemment signé par Brooklyn, Alize Johnson a sa chance et la saisit plutôt bien avec 4 points et 7 rebonds en 9 minutes en deuxième quart. Ça ne suffit certes pas à réduire l’écart, avec le Jazz qui caracole à 25 points d’avance (63-38) à la pause. Il faut dire que les Nets déchirent aux tirs à 3/19 à 3-points…

Avec un tel écart, le Jazz est serein, mais ça ne l’empêche pas d’en remettre un coup. Un 15-4 en fait. Utah montera jusqu’à +38 derrière l’adresse retrouvée de Bojan Bogdanovic qui fait 3/4, alors qu’il restait sur une série noire de 3/25 à 3-points. La régie ESPN envoie même un coup de fil à Adrian Wojnarowski, qui évoque la période des transferts, pour conserver ses téléspectateurs…

Le Jazz mène évidemment avant le dernier quart (90-61) et va s’imposer sans problème (118-88). Donovan Mitchell termine à 27 points, 7 passes et 6 rebonds, bien aidé des 18 points de Conley et Bogdanovic. En face, Alize Johnson compile 23 points et 15 rebonds pour le meilleur match de sa carrière NBA tandis que Timothé Luwawu-Cabarrot ajoute 14 points et 5 rebonds.