La défense de Minnesota craque face à Kristaps Porzingis

Dans le sillage de Karl-Anthony Towns et d’Anthony Edwards, les Wolves sautent à la gorge des Mavs et entament la rencontre sur un 16-3 ! Alors que Luka Doncic manque ses quatre premiers tirs, ce sont 12 points de Kristaps Porzingis et quatre tirs primés du Letton et de Maxi Kleber qui permettent à Dallas de recoller au score malgré les 25 points du duo Towns – Edwards (33-30).

Juancho Hernangomez et Naz Reid gardent Minnesota devant au score mais deux tirs longue distance de Tim Hardaway Jr lancent un 9-0 des Mavs qui prennent l’avantage pour la première fois du match (51-46). Towns répond mais Luka Doncic, jusqu’ici muet, marque cinq points lors des deux dernières minutes de la mi-temps pour renvoyer son équipe aux vestiaires avec un point d’avance (56-55).

Kristaps Porzingis et Dallas accélèrent

Les Wolves démarrent cette fois le troisième quart temps par un 7-0 mais l’adresse de Kristaps Porzingis et de Dorian Finney-Smith permettent à Dallas de répondre par un 11-0 (67-62). Minnesota peine toutefois face à la défense texane. Les hommes de Rick Carlisle maintiennent leur adversaire à 7 sur 20 aux tirs dans la période et un 13-4 leur permet de faire l’écart (80-69). Porzingis et Brunson en rajoutent alors une couche pour finir le quart-temps en trombe et reléguer les Wolves à -15 (88-73).

Alors qu’Anthony Edwards, auteur de 18 points dans cette dernière période, essaie de ramener les siens, la défense de Minnesota n’offre aucune résistance à Dallas. Il n’en faut pas plus à Luka Doncic, qui règle enfin la mire, pour marquer huit points de suite et mettre les Wolves à -23 (111-88). Carlisle peut alors se permettre d’ouvrir son banc pour finir en roue libre. Les Mavs comptent désormais 14 victoires sur leurs 19 derniers matchs et ressemblent de plus en plus à l’équipe qu’on attendait en début de saison.