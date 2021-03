Memphis passe la troisième à OKC

Sans Shai Gilgeous-Alexander absent jusqu’à nouvel ordre, les coéquipiers de Théo Maledon n’ont résisté qu’une mi-temps avant de craquer face à Memphis et son rouleau compresseur articulé autour de Ja Morant (11 points, 7 passes décisives), Dillon Brooks (25 points) et Jonas Valanciunas (16 points, 15 rebonds).

En premier quart-temps, c’est d’abord Grayson Allen qui joue les facteurs X, scorant deux paniers qui alimentent un 10-0 (9-18). En face, Moses Brown débute lui aussi son chantier avec deux dunks féroces, jusqu’à ce que les missiles de Tyus Jones et De’Anthony Melton ne fassent passer Memphis à +5 après 12 minutes (21-26).

OKC parvient à se reprendre, d’abord par deux dunks, signés Svi Mykhailiuk et Brown, deux paniers de suite d’Aleksej Polusevski puis par un 12-3 dans lequel Al Horford et Luguentz Dort font la misère aux Grizzlies (51-43).

Les dunks de Brandon Clarke et Allen juste avant la pause amorcent le retour aux affaires de Memphis. Mais les hommes de Taylor Jenkins passent d’abord à -12 après le repos sur un alley oop entre Pokusevski et Isiah Roby (61-49) avant d’entamer leur remontée.

Un 18-2 pour calmer le Thunder après la pause

C’est par un retentissant 18-2 que les Grizzlies refont surface grâce à un Brooks au four et au moulin, qui vient conclure ce run par un dunk et un 3-points, servi par deux fois par Morant (63-67). Le alley-oop de Brown et le 3-points de Maledon ne suffisent pas à calmer OKC et notamment Ja Morant qui aligne trois paniers dont un dunk avant de voir le alley-oop de Clarke et le floater de Jones donner 12 longueurs d’avance aux siens (70-82).

Dans un dernier acte offensif, c’est ensuite Melton qui tire son épingle du jeu, avec trois paniers de loin qui permettent à Memphis de gérer son avance.

Jusqu’au bout, Memphis va résister à la tentative de comeback d’OKC, en s’appuyant sur Brooks puis Valanciunas pour l’emporter 116-107 après un ultime dunk de Allen et malgré deux derniers paniers de Théo Maledon.