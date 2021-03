Evan Fournier réussit le tir de la gagne face aux Suns !

« Si cela doit se terminer, cela se terminera mais j’adore clairement cette franchise. » Quelle plus belle preuve d’amour pouvait apporter Evan Fournier que cette victoire offerte à son équipe ? Et ceci, alors que Aaron Gordon et lui portaient peut-être une dernière fois ce maillot.

Auteur de 21 points, le Français a été l’homme de cette fin de rencontre. C’est lui qui, à environ une minute du terme, rentre un « jumper » pas évident, ligne de fond devant Jae Crowder, pour offrir trois points d’avance à son équipe (109-106). Un shoot décisif effacé dans la foulée par son homologue des Suns, laissé ouvert derrière l’arc malgré sa soirée pleine d’adresse, après une fixation de Devin Booker.

Un échange de lancers-francs plus tard, son équipe menée d’un point, Evan Fournier hérite à nouveau du cuir à 20 secondes de la fin. Steve Clifford fait confiance à sa troupe en ne prenant pas de temps-mort. Un choix payant car après un simple pick-and-roll avec Nikola Vucevic, le Français parvient à finir près du cercle malgré Deandre Ayton.

Nikola Vucevic remporte son duel avec Deandre Ayton

Phoenix a six dernières secondes pour répondre mais l’arrière du Magic colle aux baskets de Devin Booker, manque d’intercepter le ballon avant de voir l’arrière des Suns manquer son « reverse lay-up » trop compliqué au buzzer.

Victoire pas forcément attendue mais victoire quand même pour ce Magic qui, outre le Français, s’est bien sûr reposé sur son intérieur All-Star. Auteur de son 30e double-double de la saison, Nikola Vucevic a fait remonter ses pourcentages d’adresse, partis à la baisse depuis une semaine. Il est sorti vainqueur de son duel de géants avec Ayton, auteur lui aussi d’une prestation très propre.

En parlant de propreté, un mot sur le rookie floridien, Chuma Okeke, qui a explosé son record en carrière sans rater le moindre tir, profitant justement des espaces ouverts par le pivot.

Les regrets des Suns

Côté Phoenix, cette défaite à de quoi faire rager tant les Suns ont fait la course en tête pendant une bonne partie de la partie. Les visiteurs s’étaient échappés une première fois au score dans le premier quart-temps (18-29). Puis, après avoir rejoint le vestiaire à égalité (59-59), ils avaient poursuivi une grosse séquence (20-2) à cheval sur deux quart-temps pour reprendre leurs distances (61-72).

Peu en verve derrière la ligne à 3-points, Devin Booker et Chris Paul ont d’abord assuré leurs points dans le jeu à mi-distance, en signant tous les deux une ligne de statistiques similaire. En plus de leur pivot Deandre Ayton, troisième homme au-dessus des 20 points chez eux, le nouveau venu Torrey Craig a confirmé qu’il pouvait être utile à une grosse écurie en manquant de peu le double-double (10 points, 8 rebonds) en sortie de banc.

Ça n’a pas suffi pour les Suns (29v-14d) qui restaient sur trois victoires. Ils rendent visite aux Raptors vendredi soir. Le Magic (15v-29d) reçoit les Blazers le même soir, avec ou sans la paire Evan Fournier – Aaron Gordon…