Les Raptors répondent aux rumeurs en explosant les Nuggets

Rumeurs de transfert permanentes, embrouille entre Pascal Siakam et son coach, des défaites qui s’enchaînent… Les Raptors étaient au plus mal avant de recevoir les Nuggets, et pourtant, ils vont réussir leur meilleur match depuis des semaines, avec même un record de franchise. Siakam justement a des choses à se faire pardonner, et c’est lui qui donne le ton au match. Le Camerounais plante 16 points dans le premier quart-temps, et il participe au festival à 3-points.

Kyle Lowry est partout !

Certes, les Nuggets sont en retard sur toutes les rotations, mais Siakam et ses coéquipiers débutent par un 5 sur 5 à 3-points, et OG Anunoby donne déjà 14 points d’avance (27-13). A la baguette, Kyle Lowry est parfait. Cette saison, il n’y a pas grand chose à lui reprocher, mais il joue vraiment comme si c’était son dernier match sous ce maillot. Il est habité ! Après douze minutes, Toronto mène de huit points (38-30), et la suite va se gâter pour les Nuggets.

La « second unit » se met au niveau des titulaires, et c’est du basket de très grande classe. Les Raptors passent un 12-0 pour flirter avec les 20 points d’avance (55-36). Nikola Jokic stoppe l’hémorragie mais Anunoby est en feu, et Norman Powell fait passer l’écart au-dessus des 20 points (62-41). Les Raptors signent un 8-0, et les Nuggets sont déjà K.O. Malgré quelques réactions de Murray et Jokic, les Nuggets sont à -18 à la pause (72-54).

Un festival à 3-points

Au retour des vestiaires, même domination et surtout même régal au niveau du basket proposé. Rarement, on a vu les Raptors se partager autant la balle. Ces joueurs aiment se faire briller les uns les autres, et après une somptueuses séquence offensive, Norman Powell fait passer à l’écart à +23 (88-65). Et comme tout réussit aux Raptors, Fred VanVleet peut tenter des choses très compliquées, et ça rentre (96-74) !

Pour Toronto, il suffit désormais de gérer cette avance, mais les joueurs de Nick Nurse en veulent encore plus. C’est comme s’ils se libéraient d’un mois de frustration, et Paul Watson puis Matt Thomas transforme le dernier quart-temps en concours à 3-points. Résultat, l’écart atteint les 32 points, et surtout les Raptors décrochent un record de franchise avec 24 réussites à 3-points. Finalement, Toronto s’impose 135-111 pour mettre fin à cette série de neuf défaites de suite. On saura dans la journée si c’était le dernier match de Kyle Lowry avec ses partenaires…