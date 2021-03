Le tandem Towns/Edwards cumule plus de 80 points pour dévorer les Suns !

Il fallait non pas une mais deux performances hors du commun pour que les Wolves signent l’un des gros coups de la nuit en allant s’imposer à Phoenix.

Avec 41 points, 10 rebonds et 8 passes décisives pour Karl-Anthony Towns et une pointe à 42 points pour Anthony Edwards, troisième plus jeune joueur de l’histoire à dépasser la barre des 40 unités. 40, c’est l’autre chiffre de la nuit pour Minnesota qui a collé 40 points dans le dernier acte pour terrasser les Suns.

Relégués à -11 suite à un 3-points de Langston Galloway en début de quatrième quart-temps (93-84), les Wolves comptent d’abord sur Naz Reid puis les deux missiles à 3-points de Juancho Hernangomez pour se remettre dans le droit chemin (104-101).

Un final de folie

Le tandem Edwards-Towns prend alors totalement les commandes de la rencontre et va compiler 16 des 21 derniers points de son équipe dans une course contre-la-montre victorieuse. Anthony Edwards, déjà auteur d’un coup de chaud spectaculaire à 15 points en deuxième quart-temps, repasse en mode destructeur avec deux 2+1 tandis que Karl-Anthony Towns enchaîne deux paniers derrière l’arc qui font passer Minnesota en pointe (111-113).

Après un nouveau lay-up d’Anthony Edwards, servi par KAT, le rookie voit son intérieur ainsi que Ricky Rubio inscrire de précieux lancers. Lui et Juancho Hernangomez en laissent filer un chacun au moment de conclure, laissant un dernier espoir à Phoenix qui revient à -2 suite à panier de Jae Crowder au rebond offensif (119-121).

Minnesota peut savourer sa victoire suite à un ultime dunk de Juancho Hernangomez (119-123), et le tandem Edwards-KAT sa performance historique, avec 83 points sur les 123 de son équipe !