A Tampa, les Raptors cherchent le bon tempo

Passé leur entame de saison catastrophique (2 victoires en 10 matches), les Raptors ont longtemps flirté avec un bilan positif. S’ils sont parvenus à revenir à l’équilibre courant février, les Canadiens vont finalement connaître un « All-Star break » sous les 50% de victoires (17 succès – 19 défaites).

Une rareté pour cette franchise qui, depuis près d’une décennie, n’a jamais eu de souci pour remporter bien plus de matches qu’elle n’en perdait.

« On essaie de trouver la solution, note Norman Powell, l’un des hommes très en forme de Nick Nurse. On a enchaîné deux, trois victoires ensemble. On attend juste cette bonne série de cinq, six ou sept matches de suite qu’on connait habituellement durant la saison. »

Blessures, Covid, déménagement…

L’arrière n’a sans doute pas oublié l’impressionnante séquence de la saison passée. De la mi-janvier à la mi-février 2020, son équipe avait aligné 15 succès de rang. De quoi propulser Toronto sur le devant de la scène à l’Est.

Mais cette saison, beaucoup de facteurs ont changé. Évidemment, Marc Gasol et Serge Ibaka ne sont plus là, et leurs remplaçants ont tout sauf donné des garanties. Aussi, Kyle Lowry, Pascal Siakam ou OG Anunoby ont tous manqué une poignée de matches en cours de route.

Et plus récemment, les deux derniers cités, en plus de Fred VanVleet, n’ont pas disputé les deux derniers matches en raison du Covid. Résultat, une défaite honorable sur le parquet des Celtics mais une rouste concédée la veille lors de la réception des Pistons.

« Le fait de passer par ces protocoles Covid et certaines blessures a malheureusement engendré ce genre de difficultés et ça commence par là, juge Bobby Webster, le general manager de l’équipe. Durant la deuxième moitié de saison, nous allons probablement, et vous avez entendu Nick (Nurse) le dire à plusieurs reprises, prolonger les bonnes séries. La question sera : est-ce que ce sera durable ? »

« C’est la jungle »

Son équipe a tout intérêt à y parvenir car pour l’heure, Toronto occupe une inconfortable 8e place avec seulement une victoire de plus que les Hawks, 11e. La conférence Est de cette année brille par son instabilité et un manque de hiérarchie. « Va-t-on y voir plus clair ? Je ne sais pas, poursuit Webster. Tu peux tous les jours passer de la 4e à la 11e place, ou de la 5e à 12e. C’est la jungle. »

Si les Canadiens veulent se stabiliser, ils ne doivent pas manquer leur retour à la compétition. Après cette pause d’une semaine, Toronto reçoit Atlanta puis se déplace à Charlotte, Chicago et Detroit. Autant de concurrents directs aujourd’hui, qu’ils devront repousser pour espérer gagner la première moitié du tableau.