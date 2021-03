Stats & Highlights | Quatre à la suite pour Boston et Denver, pas de revanche pour San Antonio

Boston continue sa remontée au classement avec un quatrième succès de rang qui fait du bien à la franchise celte. Après avoir été très inquiétants, les Celtics ont retrouvé des couleurs.

Pour Denver, même série positive : quatre victoires de suite, avec une soirée sans obstacle à Indiana. Les Spurs, en revanche, n’y arrivent pas contre le Thunder. Pour la seconde fois en quelques jours, les Texans s’inclinent face à un excellent Shai Gilgeous-Alexander.

Boston – Toronto : 132-125

Comme prévu, les Raptors devaient à nouveau faire sans Pascal Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby. Et leur visage était bien meilleur que contre Detroit. Norman Powell a été très bon en première période et Toronto a collé 11 paniers primés avant la pause, profitant aussi des neuf ballons perdus des Celtics.

Toronto était ainsi devant (66-70) malgré le rebond de Boston dans les dernières minutes de la première période. Une réaction des joueurs de Brad Stevens qui se confirme en troisième quart-temps, avec un 35-22. Les Raptors sont alors dans les cordes, ils répondent avec un 10-1 et reviennent à trois points. Puis Jaylen Brown, Jayson Tatum et Jeff Teague écartent définitivement les champions 2019 afin de l’emporter.

Celtics / 132 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Thompson 24 6/8 0/0 1/2 2 1 3 1 2 0 0 0 13 14 J. Tatum 37 9/15 3/6 6/10 1 11 12 5 3 2 3 0 27 33 D. Theis 7 2/3 0/1 1/1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 5 K. Walker 34 4/11 2/6 5/5 0 2 2 6 0 0 5 2 15 13 J. Brown 34 4/11 2/6 11/16 0 7 7 4 4 0 3 1 21 18 S. Ojeleye 8 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 G. Williams 21 7/9 3/4 0/0 2 2 4 0 3 1 1 0 17 19 R. Williams III 23 4/5 0/0 2/2 3 4 7 1 2 0 1 3 10 19 J. Teague 27 6/7 1/2 1/2 0 1 1 4 1 1 1 1 14 18 P. Pritchard 24 3/4 2/3 2/2 1 1 2 4 4 2 1 0 10 16 Total 45/74 13/29 29/40 9 30 39 25 20 6 16 7 132 Raptors / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Bembry 20 2/6 0/1 0/0 0 3 3 4 3 0 4 0 4 3 S. Johnson 36 5/10 4/7 0/0 1 1 2 1 2 2 0 0 14 14 A. Baynes 29 6/9 1/2 0/0 4 5 9 4 2 1 2 0 13 22 K. Lowry 40 5/18 3/11 1/2 1 2 3 19 2 1 4 0 14 19 N. Powell 37 7/17 4/10 7/8 0 2 2 4 6 2 1 0 25 21 C. Boucher 35 11/15 5/9 3/4 1 4 5 0 6 0 1 0 30 29 P. Watson 12 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 3 T. Davis 32 8/14 3/8 3/3 1 2 3 4 2 0 1 1 22 23 Total 45/91 21/50 14/17 8 20 28 36 25 6 13 1 125

Indiana – Denver : 103-113

Les Nuggets ont simplement eu besoin d’accélérer aux bons moments pour disposer des Pacers. C’est en second quart-temps que la troupe de Michael Malone fait un premier écart. Puis, après la pause, Indiana s’accroche et revient à 68 partout.

Là encore, Nikola Jokic et compagnie montent le volume avec un 14-6 en cinq minutes, qui fait plier un Domantas Sabonis assez maladroit. Denver a besoin d’un ultime effort, un 12-0 en dernier quart-temps, pour totalement confirmer cette victoire, la quatrième de rang.

Pacers / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 38 5/15 0/3 0/0 4 6 10 10 1 4 3 0 10 21 D. McDermott 30 8/13 4/7 0/0 0 4 4 1 4 3 0 0 20 23 M. Turner 38 9/14 3/6 1/5 7 5 12 0 3 1 3 3 22 26 M. Brogdon 34 4/14 0/5 2/3 0 1 1 6 1 0 1 0 10 5 J. Holiday 27 6/10 4/8 0/0 0 1 1 2 2 2 1 0 16 16 T.J. McConnell 29 5/9 0/1 0/0 0 5 5 4 2 1 2 0 10 14 E. Sumner 19 2/3 2/3 2/2 0 0 0 0 1 0 3 0 8 4 A. Holiday 9 1/3 1/3 0/0 0 0 0 1 2 1 1 0 3 2 J. Lamb 16 1/9 0/3 2/2 0 1 1 3 1 0 0 0 4 0 Total 41/90 14/39 7/12 11 23 34 27 17 12 14 3 103 Nuggets / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval W. Barton 30 7/9 2/2 0/0 0 6 6 1 1 0 4 1 16 18 M. Porter Jr. 38 9/14 5/9 1/2 0 11 11 0 2 2 2 1 24 30 N. Jokic 37 9/18 1/2 1/2 2 10 12 8 2 0 7 0 20 23 M. Morris 31 3/6 0/3 2/2 0 0 0 2 0 0 1 1 8 7 J. Murray 39 8/15 1/5 6/6 0 2 2 4 1 2 3 0 23 21 Z. Nnaji 17 1/3 1/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 4 V. Cancar 15 3/4 1/2 0/0 0 3 3 1 2 0 0 0 7 10 I. Hartenstein 11 3/3 0/0 1/2 3 0 3 2 3 0 1 0 7 10 P. Dozier 23 2/5 1/3 0/2 1 2 3 8 1 2 1 1 5 13 Total 45/77 12/28 11/16 6 35 41 27 13 6 19 5 113

San Antonio – Oklahoma City : 102-107

Les Spurs voulaient une revanche après leur défaite au buzzer contre le Thunder il y a quelques jours. Mais encore une fois, Shai Gilgeous-Alexander (33 points) a été trop fort pour eux. Pour la première fois devant leur public, les Texans ont réalisé une bonne première mi-temps, mais la seconde a été ratée.

En troisième quart-temps, les joueurs de Gregg Popovich accumulent les ballons perdus (19 au total) et « SGA » se régale, lui, dans la défense. San Antonio (qui évoluait tout de même sans LaMarcus Aldridge, Rudy Gay, Derrick White ou encore Devin Vassell) n’inscrit que 41 points après la pause et laisser Oklahoma City conclure sa première partie de saison sur une victoire, après deux défaites de rang.