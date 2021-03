Miami se reprend à New Orleans avec un Jimmy Butler impérial

Mission accomplie pour Miami, en quête d’un 7e succès en 8 matchs pour terminer une première partie de saison éprouvante sur une très bonne note. En Louisiane, malgré l’absence de Bam Adebayo, les Floridiens ont en effet pu compter sur un Jimmy Butler des grands soirs (29 points à 10/14 au tir, 3 rebonds, 9 passes décisives, 3 interceptions) pour venir à bout des Pelicans, quant à eux privés de Zion Williamson.

Le Heat prend vite les devants, profitant du coup de chaud de la paire Robinson/Olynyk pour passer à +8 (7-15). Jimmy Butler s’illustre avec quatre points et deux services pour le missile lointain de Kendrick Nunn et le lay-up de Precious Achiuwa. Kelly Olynyk en remet une couche à 3-points et voilà déjà Miami à +16 après 12 minutes (15-31) !

Habitués à concéder de gros écarts, les Pelicans restent toutefois sonnés. L’écart grimpe à +17 à deux reprises jusqu’à ce que Kira Lewis Jr. ne sonne la fin de la récré, avec deux paniers et une passe décisive pour Brandon Ingram qui relance les locaux. Josh Hart répond au alley-oop de Jimmy Butler avec un dunk et Eric Bledsoe fait repasser les siens sous la barre des dix points d’écart d’un tir à 3-points (37-46).

Jimmy Butler reprend la main, claquant un nouveau dunk puis trouvant Kendrick Nunn et Kelly Olynyk et permettant au Heat de rejoindre la pause avec 10 points d’avance (45-55).

Jimmy Butler contraint d’employer les gros moyens

La menace reste bien présente, surtout face à ces Pelicans capables de grosses séries. Le 3-points de Lonzo Ball pour ramener New Orleans à 55-60 vient rapidement le rappeler, et force à nouveau Jimmy Butler à monter au créneau, une fois de plus avec un lay-up, deux lancers et une passe décisive. Le 2+1 suivi du dunk de Steven Adams maintient l’espoir parmi les troupes de Stan Van Gundy. Les deux lancers puis le 3-points de Josh Hart à la dernière seconde du troisième quart-temps relancent également le suspense (70-77).

Alors que Nickeil Alexander-Walker ramène les siens à deux possession d’écart (73-77), Miami va reprendre les commandes grâce à ses vétérans. Goran Dragic et Andre Iguodala trouvent en effet la mire au meilleur moment pour faire souffler la formation d’Erik Spoelstra (80-87). Mais face au nouveau missile de Nickeil Alexander-Walker qui permet ensuite aux locaux de revenir à 85-87, c’est Jimmy Butler qui tire son épingle du jeu.

L’ancien joyau des Bulls enchaîne quatre paniers dont un 2+1 et un step-back de loin pour conclure sa démonstration, écartent les Pelicans pour de bon (87-98). Le dunk et les deux lancers d’Andre Iguodala permettent alors aux Floridiens de finir le travail et de ramener une précieuse victoire de New Orleans (93-103).