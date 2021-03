À Washington, les Clippers craquent au plus mauvais moment

C’est juste avant la mi-temps que les Clippers ont sans doute perdu ce match. Sans Paul George, forfait de dernière minute parce qu’il ne se sentait pas bien, les hommes de Tyronn Lue avaient pris le meilleur départ pour mener de 16 points à 90 secondes de la pause (61-45). Kawhi Leonard fait du Kawhi Leonard, et Terance Mann apporte toute son agressivité. Luke Kennard ajoute de l’adresse extérieure, et les Wizards sont dans les cordes. Mais Tyronn Lue va faire une petite erreur : il sort Leonard, Zubac et Kennard à une minute de la pause. Les Wizards en profitent, et ils signent un 9-0 pour terminer la mi-temps. À la pause, les Clippers ne mènent plus que de sept points (61-54).

Au retour des vestiaires, on a la confirmation que les Wizards ont pris les choses en main. Même si Bradley Beal est maladroit, l’activité de Russell Westbrook gêne les Clippers, et Pat Beverley est à l’agonie face à son ennemi de toujours. Davis Bertans a réglé son bras, et il épate tout le monde en s’envolant pour le alley-oop (87-87).

Le dernier quart-temps débute par un bon passage de Lou Williams, et les Clippers peuvent toujours compter sur Nicolas Batum pour faire l’extra-pass. C’est Mann qui en profite d’abord, puis c’est au tour de Beverley (101-96). Le meneur des Clippers est bouillant, et son duel avec Westbrook enflamme le début de money time (104-102). Scott Brooks sort Robin Lopez et envoie Moritz Wagner pour les dernières minutes. Bonne pioche puisque l’Allemand, bien trouvé par Westbrook, fait passer les Wizards devant (108-106).

Nicolas Batum entretient l’espoir

Les Clippers rappellent Lou Williams mais la maladresse débarque au plus mauvais moment. Beverley et Leonard cumulent les ratés, et comme en première mi-temps, les Wizards enchaînent un 11-0 pour s’échapper (113-106). Il reste 46 secondes à jouer, et Nicolas Batum entretient l’espoir à 3-points. Le Français ajoute trois lancers, et les Clippers y croient encore davantage lorsque Kawhi Leonard plante un 3-points en première intention (116-115).

Il reste 16 secondes à jouer, et place à un concours de lancers-francs. Beal et Zubac ne manquent pas les leurs, et c’est Rui Hachimura qui se retrouve sur la ligne à 7 secondes de la fin. Il met le premier (119-117) mais rate le second. Et là, qui surgit pour piquer la balle des mains de Zubac ? Russell Westbrook ! Il dévie la balle pour Beal qui file au large pour faire tourner le chrono. Les Wizards s’imposent 119-117 pour une 9e victoire en 12 matches.