Blazers – Kings : Damian Lillard n’en finit plus d’être clutch !

Forts de leur victoire de la veille face aux Lakers, les Kings prennent leur match par le bon bout à Portland. Marvin Bagley III est incisif et il prend bien les espaces en transition. De’Aaron Fox nous gratifie d’un superbe layup après un 360° et les Kings font la course en tête derrière 18 points de ce jeune duo.

Gary Trent Jr. réplique cependant à 3-points et au dunk en contre-attaque pour ramener les siens. Et Damian Lillard met bientôt la machine en route. Le meneur passe 15 points dans la période dont deux 3-points pour remettre Portland devant au tableau d’affichage (30-27).

Harrison Barnes fait le métier dans la peinture, que ce soit au lay-up ou à la claquette. Les Kings s’accrochent avec leurs vétérans Cory Joseph et Nemanja Bjelica. Tout comme les Blazers qui s’en sortent grâce à Enes Kanter, déjà en double-double, et Carmelo Anthony. Attendu au Slam Dunk Contest, Anfernee Simons conclut une belle action collective des Blazers mais l’écart reste minime à la pause (59-56).

Damian Lillard en attaque et Enes Kanter en défense

Bagley se signale à nouveau au rebond offensif, qu’il enfourne au dunk au retour des vestiaires. Les Kings prennent cependant un premier écart avec Derrick Jones Jr. au contact et Lillard de loin qui enchaînent un bon passage pour Portland qui passe à +6. Buddy Hield se met alors en action avec un tir à mi-distance, puis un 3-points et un layup.

Hield inscrit 10 points en 3e quart-temps mais Portland garde la tête grâce à Kanter qui lui aussi est gavé de bons ballons au poste bas. Lillard a beau envoyer une nouvelle bombe de très loin, ce sont bien les Kings qui sont devant, d’un petit point, avant le dernier quart-temps, après un ultime « turnaround » de Barnes (90-89).

Sacramento prend rapidement cinq points d’avance et si les Kings ne font pas vraiment de différence, les Blazers courent tout de même après le score. Lillard et Kanter combinent toujours aussi bien. Même quand Trent envoie un sous-marin, Kanter est là pour le remettre dans le cercle. Et le Turc est là aussi en défense.

C’est lui qui intervient, sans faire faute, à plusieurs reprises en fin de match. En attaque, Rip City se tourne évidemment vers Damian Lillard qui délivre encore et toujours. « Dame Time » s’occupe de tout avec 10 points de suite pour passer de -3 à +7. Richaun Holmes dunke mais c’est trop tard, Portland s’impose derrière 44 points de Damian Lillard et un énorme double-double de Kanter (22 points, 21 rebonds).