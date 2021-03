Sur le fil, les Bucks résistent au gros coup de chaud de Ja Morant

« J’étais le premier à remonter le terrain donc cela se jouait en gros entre Dillon Brooks et moi. » Jrue Holiday décrit à sa manière son tir de la gagne. Avec une dizaine de secondes à jouer, et un point de retard pour ses Grizzlies, Ja Morant vient pourtant de marquer sur une pénétration main gauche. Mais Milwaukee, qui n’a plus de temps-mort, relance à toute vitesse et Jrue Holiday prend ses responsabilités en remontant la balle.

Une pointe de vitesse pour repousser Brooks puis un jumper à mi-distance depuis la ligne de fond. Tir converti avec victoire à l’arrivée car le rookie d’en face, Desmond Bane, va hériter d’un shoot impossible sur les deux secondes de jeu restantes… C’est dire tout de même si Milwaukee a dû s’employer pour repartir victorieux du Tennessee.

Les Bucks prennent pourtant rapidement le contrôle du match avec un solide premier quart-temps (17-31), marqué par une grosse maladresse des Grizzlies. Les débats s’équilibrent par la suite mais Milwaukee garde une dizaine de points d’avance jusqu’à la pause (51-61) grâce au gros chantier habituel de Giannis Antetokounmpo.

Ja Morant à toute vitesse

En plus de donner des bons ballons à son pivot Brook Lopez, à 3-points en tête de raquette, le Grec se permet même de sanctionner depuis l’arc en première intention sur transition. Ce sera son seul tir extérieur de la partie, le restant de son activité étant concentrée sur la raquette adverse. La suite est moins heureuse pour son équipe et lui.

Car Memphis resserre sa défense dans la troisième période et fait dérailler l’attaque adverse. Khris Middleton qui marche sur la ligne, Giannis qui marche tout court après avoir été pris à deux au poste… Dans le même temps, les locaux accélèrent leur jeu grâce à leur mobylette Morant. Jrue Holiday « drive » et termine main gauche devant Xavier Tillman ? Les Bucks ont à peine le temps de souffler que le rookie de l’année en titre a déjà remonté le terrain pour marquer à son tour.

Discret en première période, le meneur des Grizzlies se réveille de façon spectaculaire. Même s’il abuse clairement du tir à 3-points, à l’instar de son lieutenant Brooks, Ja Morant peut s’appuyer sur sa vitesse pour accéder au cercle. Il inscrit 28 de ses 35 points en seconde période et permet à son équipe d’entamer la dernière période à égalité avec les Bucks (84-84).

Les lieutenants de Giannis Antetokounmpo décisifs

Tandis que ces derniers ne rentrent plus un tir primé (13 manqués de suite), Ja Morant poursuit son festival en prenant de vitesse Giannis Antetokounmpo sur sa pénétration terminée main gauche (102-99). Memphis semble désormais se rapprocher de la victoire. Ce même Giannis est contré par Dillon Brooks mais Khris Middleton, précieux avec ses lancers-francs en fin de partie, s’impose aussi en pénétration.

Le Grec trouve alors Pat Connaughton, tout près du double-double, dans le corner pour enfin convertir à 3-points à quarante secondes de la fin (107-108). Un « goaltending » en faveur de Dillon Brooks puis deux lancers de Khris Middleton plus tard et Ja Morant pensera offrir la victoire aux siens. La suite, vous la connaissez.

Les Bucks (22 victoires – 14 défaites) s’imposent ainsi pour la sixième fois en sept matches. Les Grizzlies (16 victoires – 16 défaites) voient déjà leur série de deux victoires se terminer.