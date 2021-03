Les Knicks terminent sur une bonne note

Elfrid Payton est de retour dans le cinq majeur, et sa gestion du jeu fluidifie clairement l’attaque des Knicks. Après quatre matches sur le flanc, il est en jambes et le manque d’agressivité de la défense lui permet de diriger le jeu sans contrainte. Les hommes de Dwyane Casey sont éparpillés en défense, et R.J Barrett se joue un peu trop facilement de Saddiq Bey, pour donner un premier avantage aux siens (17-10).

Julius Randle travaille pour le All-Star Game, et il propose un petit clinic particulier à Mason Plumlee, qui prend la grêle depuis le début du match. Isaiah Stewart entre en jeu pour essayer de fermer la peinture, et le musculeux pivot d’origine Jamaïcaine fait du bon travail des deux côtés du terrain. Sekou Doumbouya débarque aussi, ainsi que Frank Ntilikina côté Knicks. L’ancien de la SIG plante de loin sur sa première action, et sa formation reste devant (33-27).

Ntilikina encore chaude à 3-points

Le French Prince est bouillant, et il artille de loin, trois fois de suite. En face, Stewart fait un bien fou aux Pistons, et joue sans peur, ne refusant pas les tirs ouverts qui lui sont laissés par Nerlens Noel, un peu laxiste en ce second quart. Mais le pivot newyokais se rattrape en collant une bâche énorme à Doumbouya, parti pour planter le dunk d ela soirée. Les Knicks sont en contrôle des opérations et ils gardent la main (43-36).

Reggie Bullock s’occupe du cas de Bey en défense, et le collectif adverse patine pour se trouver des tirs ouverts, malgré une bonne activité de Plumlee près du cercle. Mais l’ancien Net prend une troisième faute et doit sortir, laissant sa place à Stewart, qui noircit la feuille de match en deux temps, trois mouvements. L’ancien pensionnaire de Washington State est très solide, et le duo Randle-Noel tente de calmer les ardeurs du rookie. Coach Casey ne sait plus quelle solution trouver pour contrecarrer les plans des locaux, et il voit ses ouailles perdre pied progressivement. Randle poursuit son chantier habituel (18 points, 10 rebonds déjà) et les hommes de coach Thibodeau rejoignent les vestiaires avec une avance méritée (59-46).

Randle, le buffle dans son jardin

Au retour des vestiaires, les Knicks poursuivent sur leur lancée malgré un bon Svi Mykhailiuk. L’arrière ukrainien a progressé en défense, et il êne Payton à plusieurs reprises lors des remontées de balle. Ellington se montre dans son ancienne maison, et coach Thibodeau demande un arrêt de jeu pour recadrer ses troupes (77-66). Doumbouya retrouve le parquet, et s’illustre en attaque. Mais alors que les Pistons redressent légèrement la barre, Plumlee prend une nouvelle faute (inutile) et retourne sur le banc. Randle en profite pour reprendre sa domination. A ses côtés, Alec Burks et Obi Toppin apportent des points en sortie de banc, et les hommes de Motor City sont touchés, mais pas encore coulés. Les Knicks allument de loin, et le collectif des new yorkais déroule, et le break est fait (93-74).

Face à ses anciens coéquipiers, Smith Jr. plante de loin pour relancer les Pistons. À l’entrée du money time, les visiteurs peuvent encore inverser la tendance (100-90). Thibodeau est furieux sur le bord du parquet, et l’intensité défensive monte d’un cran. Doumbouya profite de la confiance de coach Casey pour se montrer, et il serre la vis sur Bullock en défense. Mais Barrett sort de sa boîte pour attaquer le cercle, bien aidé par un Noel qui gobe des rebonds précieux. Les Knicks font preuve de caractère, obligeant les Pistons à prendre des tirs compliqués. C’est le genre de match qu’ils n’auraient pas maîtrisé l’an passé, et coach Thibodeau peut avoir le sourire : ses joueurs s’imposent 114-104 et ils terminent cette première partie de saison à la 5e place avec un bilan positif.