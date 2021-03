Phoenix domine les « Baby Warriors »

Privés de Stephen Curry, Draymond Green et Kelly Oubre Jr, les Warriors se présentent diminués à Phoenix face à des Suns en pleine bourre. Devin Booker (16 points) et Jae Crowder (14 points) mettent les locaux devant mais les Warriors s’accrochent. Nico Mannion, titulaire pour l’occasion, permet à James Wiseman (11 points, 11 rebonds) de briller mais Phoenix finit fort le quart-temps. Ils marquent 7 points sur rebonds offensifs et profitent des belles rentrées de Dario Saric et de Abdel Nader pour infliger un 12-3 à leurs adversaires (34-23).

Les remplaçants de Phoenix confirment leur bon passage et dans le sillage d’un Cameron Payne (17 points, 10 passes) agressif et altruiste, les Suns poussent leur avance à +20 (53-33). C’est Jordan Poole (26 points), tout droit sorti de la bulle de G League, qui relance les Warriors. L’arrière joue crânement sa chance et continue sur sa lancée de Disney. il marque 13 points lors des quatre dernières minutes de la mi-temps pour réduire l’écart de moitié (62-51).

Phoenix tout en contrôle

Les Warriors restent aux alentours des -10 mais ne parviennent pas à faire douter les Suns. Trois 3-points de suite de Jaw Crowder, de Devin Booker, et de Chris Paul les gardent à distance (79-65). Andrew Wiggins, Damion Lee et Eric Paschall limitent la casse mais l’écart reste échangé (87-73).

Il faut attendre les six dernières minutes du match pour voir les Suns distancer pour de bon leur adversaire. Payne, Carter, et Saric mettent Golden State à -25 et Phoenix finit la première partie de saison sur quatre victoires de suite pour confirmer le deuxième place à l’Ouest. Les Warriors quant à eux partent en vacances sur leur première série de trois défaites de suite et ils reprendront face aux Clippers, Jazz et Lakers après le All-Star Break…