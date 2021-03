LeBron James n’a vraiment pas compris l’expulsion de Devin Booker

Alors qu’il se dirigeait vers une nouvelle performance de choix face aux Lakers, Devin Booker (17 points et 6 passes en 24 minutes) a fêté son titre de joueur du mois de février à l’Ouest… avec une expulsion. Celle-ci a surpris tout le monde, à commencer par LeBron James, tant elle a été rapide avec deux arbitres différents qui ont chacun dégainé une technique contre l’arrière de Phoenix en très peu de temps.

L’explication des officiels ? « [Devin] Booker a reçu une première faute technique pour s’être plaint continuellement, avant d’en recevoir une seconde et d’être expulsé, comme le veut le règlement, pour son langage grossier envers un arbitre » a ainsi expliqué Mark Davis, à la presse, après la rencontre.

Du côté de Monty Williams et de ses joueurs, on n’a pas souhaité commenter la décision, la victoire finale aidant sans doute à faire passer la pilule dans cette rencontre tendue, LeBron James et Frank Vogel ayant également été sanctionnés d’une technique, juste avant l’expulsion de leur adversaire.

Le positif, pour les Suns, c’est qu’ils ont bien encaissé la sortie de leur leader.

« Nous n’étions pas nerveux », a ainsi commenté Mikal Bridges. « Nous savions que nous devions faire ce que nous avions à faire. Nous devions nous concentrer pour le reste du match. Notre meilleur joueur sort, et nous avons maintenu le cap pour nous battre jusqu’à la fin. Je pense que c’était un super road trip ».

Cette expulsion, LeBron James ne l’a en tout cas pas comprise…