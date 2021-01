[Stats & Highlights] Les Pistons, les Grizzlies et les Raptors se reprennent

En manque de confiance et de résultat, les Pistons, les Grizzlies et les Raptors ont goûté à nouveau à la victoire, avec des méthodes différentes pour y parvenir. Les premiers ont réalisé un beau comeback contre les Suns. Les seconds ont résisté à des Nets accrocheurs. Les derniers enfin ont bombardé les Kings avec 144 points.

Detroit – Phoenix : 110-105 (après prolongation)

Si les résultats peinent encore à arriver dans le Michigan, les Pistons continuent de se battre. La preuve avec cette victoire contre les Suns, alors que les joueurs de Dwane Casey ont compté jusqu’à 23 points de retard en deuxième quart-temps !

Pour réagir et remonter la pente, Detroit a passé un 17-2 en fin de première période face à une équipe de Phoenix trop obnubilée par les shoots extérieurs. Ensuite, en prolongation, les Pistons commencent avec un 9-0 et Jerami Grant (31 points) fait des différences à 3-pts ou à la passe dans le « money time ».

Pistons / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Griffin 40 5/13 1/5 5/6 2 10 12 5 0 1 2 0 16 23 J. Grant 42 10/15 3/5 8/11 1 9 10 2 5 0 2 1 31 34 J. Jackson 19 2/11 1/5 0/0 0 2 2 0 2 1 0 0 5 -1 M. Plumlee 33 2/4 0/0 8/8 1 5 6 3 3 3 2 1 12 21 D. Wright 34 7/11 0/1 2/2 1 4 5 6 1 0 1 0 16 22 S. Doumbouya 5 1/2 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 J. Okafor 10 2/4 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 0 0 4 6 I. Stewart 9 0/2 0/0 0/0 2 2 4 0 0 1 1 1 0 3 D. Rose 19 1/7 0/1 2/2 0 0 0 5 1 1 2 1 4 3 F. Jackson 10 1/4 1/3 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 W. Ellington 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. Mykhailiuk 17 2/9 2/8 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 6 0 S. Bey 27 4/8 2/5 0/0 1 3 4 0 1 1 1 0 10 10 Total 37/90 11/34 25/29 9 37 46 23 14 12 13 4 110 Suns / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Crowder 22 2/8 2/8 0/0 0 4 4 1 5 0 1 0 6 4 M. Bridges 33 3/9 0/4 0/2 3 5 8 1 1 1 1 1 6 8 D. Ayton 37 7/8 0/0 0/3 3 9 12 2 5 0 4 2 14 22 C. Paul 38 5/11 1/4 0/0 0 7 7 9 5 0 2 0 11 19 D. Booker 38 8/18 5/12 2/4 0 0 0 3 3 2 5 1 23 12 D. Saric 28 4/12 2/6 2/2 1 5 6 0 3 2 4 0 12 8 C. Johnson 27 3/9 2/7 2/2 0 5 5 2 1 0 0 3 10 14 C. Payne 15 3/6 0/3 0/0 0 2 2 3 1 2 3 0 6 7 J. Carter 15 0/0 0/0 0/0 1 2 3 3 0 2 0 0 0 8 L. Galloway 12 6/9 5/8 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 17 16 Total 41/90 17/52 6/13 8 41 49 24 25 9 20 7 105

Memphis – Brooklyn : 115-110

Dans un duel entre deux équipes en difficulté et privées de leurs meilleurs joueurs, Memphis a su trouver les ressources nécessaires. Les Grizzlies ont pourtant dominé une grande partie de la rencontre, mais en seconde mi-temps, Caris LeVert (43 points) prend feu et fait trembler Dillon Brooks et Brandon Clarke (45 points à eux deux).

Alors que les deux formations entrent dans les quatre dernières minutes, les hommes de Taylor Jenkins passent un 7-0 et l’emportent malgré les dernières cartouches lancées par Caris LeVert dans les ultimes secondes.

Grizzlies / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Clarke 33 9/22 3/7 0/1 3 5 8 5 2 1 1 2 21 22 K. Anderson 26 2/6 1/1 2/2 1 3 4 6 3 1 1 1 7 14 J. Valanciunas 14 3/5 0/1 2/2 1 3 4 0 2 2 1 1 8 12 T. Jones 31 5/12 1/4 0/0 0 4 4 10 1 4 1 0 11 21 D. Brooks 28 10/19 2/7 2/3 2 2 4 0 4 0 1 0 24 17 X. Tillman 19 3/8 0/2 0/0 2 4 6 3 0 0 0 1 6 11 G. Dieng 14 0/1 0/1 0/0 1 3 4 1 1 2 1 0 0 5 T. Frazier 10 2/2 0/0 0/0 0 1 1 3 0 0 2 0 4 6 G. Allen 23 3/7 2/4 2/2 1 3 4 0 2 2 2 0 10 10 D. Bane 21 2/6 2/3 4/4 0 2 2 0 3 1 0 0 10 9 D. Melton 22 6/10 2/2 0/0 1 4 5 1 0 1 2 1 14 16 Total 45/98 13/32 12/14 12 34 46 29 18 14 12 6 115 Nets / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Green 34 3/5 3/5 0/0 0 9 9 4 1 1 3 0 9 18 T. Prince 24 4/13 1/4 7/7 0 4 4 0 1 1 2 1 16 11 J. Allen 30 3/7 0/0 6/7 3 3 6 6 2 1 2 1 12 19 C. LeVert 36 15/23 7/9 6/6 0 5 5 6 2 0 5 0 43 41 B. Brown 23 1/3 0/1 0/0 0 6 6 0 2 0 3 1 2 4 D. Jordan 17 2/2 0/0 0/0 1 4 5 3 0 0 2 0 4 10 C. Chiozza 8 0/4 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 J. Harris 28 6/9 1/3 0/0 0 2 2 2 2 0 2 1 13 13 T. Luwawu-Cabarrot 18 1/8 0/3 1/1 0 3 3 1 2 0 1 0 3 -1 L. Shamet 22 3/7 2/5 0/0 0 2 2 4 1 2 0 0 8 12 Total 38/81 14/31 20/21 4 38 42 26 13 6 20 4 110

Sacramento – Toronto : 123-144

Le temps d’une rencontre, les Raptors ont retrouvé des sensations et une attaque efficace. Pascal Siakam flirte avec le triple-double (17 points, 11 passes, 9 rebonds), Fred VanVleet marque 34 points et Toronto, avec 20 paniers primés, colle 144 points, soit un nouveau record de franchise.

Les Kings ont gagné le premier quart-temps et eu 19 points d’avance en première période. Mais sans défense face à la puissance offensive des champions 2019, Sacramento n’a pas réussi à maintenir cette avance et a perdu chaque quart-temps ensuite. La seconde mi-temps, gagnée 73-49 par les hommes de Nick Nurse, fut sans suspense.