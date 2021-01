Celtics – Wizards : Bradley Beal vraiment trop seul

Auteur d’une performance incroyable il y a deux jours, Bradley Beal semble parti pour réaliser encore un gros match. Ses coéquipiers le savent, il est l’homme à tout faire de cette équipe, celui par qui tous les ballons passent. Cependant, l’arrière All-Star fait face à une belle adversité en la personne de Jayson Tatum. La star des Celtics est aussi capable de scorer dans n’importe quelle position.

Fort sur pick-and-roll, il attaque les intervalles afin de scorer ou de trouver Daniel Thies dans la raquette. Les Wizards ne peuvent pas rivaliser pour l’instant, malgré la détermination de Russell Westbrook qui oublie parfois que le basket se joue à cinq. Tacko Fall le lui rappelle en le contrant alors que le MVP 2017 tentait de monter au dunk (22-17).

Moins adroit que son coéquipier, Jaylen Brown apporte dans la création et aux rebonds. C’est lui qui remonte la balle et annonce les systèmes, souvent pour que Jayson Tatum soit en position de scorer. C’est dur pour les Wizards, mais Beal est toujours là pour les maintenir en vie. Moins perso, Westbrook semble enfin être rentré dans cette rencontre. Boston garde quand même les commandes après les 12 premières minutes (33-28).

Bradley Beal a besoin d’aide

Dernière trouvaille des Celtics, Payton Pritchard apporte encore de très belles choses quand il rentre sur le parquet. Sa faculté à prendre les bonnes décisions en attaque, à défendre très fort sur l’homme sont des qualités indispensables au collectif mis en place par Brad Stevens. Le rookie peut aussi compter sur l’aide de Jeff Teague toujours aussi important en sortie de banc pour le soulager dans la gestion et Boston prend 11 points d’avance (41-30).

Sur son banc, Brad Stevens effectue beaucoup de rotations et souvent les bonnes. Privé de Tristan Thompson, il renvoie Fall dans la bataille et ce dernier est juste parfait.

Véritable tour de contrôle en défense, il empêche les Wizards de scorer près du cercle en contrant dès qu’il en a l’occasion. En attaque, il fait ce qu’il sait faire, c’est à dire scorer quand il est sous le cercle ou porter des écrans dévastateurs pour ses coéquipiers. Une aubaine pour Brown qui excelle sur un pick-and-roll. Son aisance en attaque est à montrer dans toutes les écoles de basket et Washington ne voit plus le jour (56-38).

Beal de retour sur le terrain donne tout pour réduire l’écart, mais les deux équipes n’évoluent pas dans le même monde. DC est trop tendre défensivement et en attaque, Westbrook sabote tout le collectif en jouant à contre-courant. Le jeu sans ballon des Celtics est un régal et le contraste est saisissant : Boston trouve toujours le bon joueur en attaque et chaque action se termine par un panier. Vingt-quatre minutes contrôlées à la perfection par Tatum et sa bande et on ne voit pas comment ils peuvent perdre ce match (66-47).

Un monde d’écart entre les deux équipes

Maître de la situation, Boston continue de dérouler au retour des vestiaires. Comme toujours, le duo Tatum-Brown est aux commandes pendant que Marcus Smart dirige la défense. Par deux fois, Semi Ojeleye profite de la magnifique circulation du ballon pour se retrouver seul et scorer dans le corner, DC encaisse un 11-2 (77-49).

Malgré le score fleuve, Beal ne lâche rien. Il est le seul à pouvoir apporter du danger en attaque. Il doit tout simplement tout faire sur le terrain : se battre aux rebonds, remonter la balle, attaquer le cercle… Il n’abandonne pas et ça prouve qu’il est tout simplement un très grand joueur. Comme souvent, ses coéquipiers n’ont pas la capacité de l’accompagner. Il reste digne et c’est honorable de sa part. Après trois quart-temps, Bradley Beal a marqué 37 points mais Boston a toujours le match bien en main (96-81).

Les Celtics tremblent

Montrer juste un peu de fierté… Cela doit être l’objectif des Wizards dans ce dernier quart-temps. Ils n’ont plus rien à perdre et, bizarrement, ils commencent enfin à jouer en équipe. Porté par Ish Smith et Davis Bertans, DC inflige un 14-3 à des Celtics qui ont décidé de ne plus rien produire. Déchainé, Rui Hachimura se montre aussi et contre toute attente, Washington a relancé cette partie (99-95).

Sur le banc, Bradley Beal a le sourire et il peut être fier de la réaction de ses coéquipiers. Sonné, Boston tente de calmer le tempo malgré les tirs à longue distance de Davis Bertans. De retour sur le parquet, Bradley Beal score encore des paniers venus d’ailleurs et Boston doute (106-101).

Trouvé sous le cercle, Thomas Bryant rate un lay up tout seul pour revenir à -3. C’est malheureusement le tournant de ce match. Sur l’action suivante, Jaylen Brown score dans le corner à 3-points puis Jayson Tatum en patron achève les Wizards de deux actions de grande classe. Boston s’est fait peur, mais Boston s’impose (116-107).