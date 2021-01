Utah met fin à l’invincibilité des Bucks à domicile avec un record à 3-points

Après deux minutes timides, les Jazzmen positionnent les canons à 3-points : Royce O’Neale, Donovan Mitchell et Mike Conley plantent chacun une banderille en moins d’une minute. Giannis Antetokounmpo s’éclate lui près du cercle, enchaînant panier sur panier, qu’importe le défenseur en face. Deux salles, deux ambiances, avec un 9/17 de loin d’un côté, 16 points à 7/9 de l’autre pour le double MVP, et presque le même résultat (34-31).

Jordan Clarkson va tenter de creuser un petit écart avec trois floaters de suite, mais Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo le comblent à 3-points. Une piqûre de rappel pour leurs adversaires, qui enchaînent de nouveau les banderilles et basculent avec sept points d’avance, suite à la prière au buzzer du « Greek Freak » (65-58).

14-0 fatal en début de quatrième

Jusqu’ici discret avec ce jeu qui a pris place loin du cercle, Rudy Gobert obtient quelques miettes et aide son équipe à garder la tête. En face, le jeu est plus varié avec Khris Middleton et Jrue Holiday qui assument leur rôle de lieutenants, mais la pluie se remet à tomber sur Milwaukee et Utah conserve 8 points d’écart à 12 minutes de la fin.

On s’attend à ce que les Bucks, invaincus à domicile, réagissent, mais ils sont tétanisés par les coups de feu adverses : les coéquipiers de Donovan Mitchell enfilent un 14-0 pour entamer la dernière ligne droite !

Quand Giannis Antetokounmpo débloque le compteur avec un gros dunk, 20 points séparent les deux équipes et il reste moins de 7 minutes à jouer.

Bien assez pour permettre au Jazz d’aller chercher le record du club à 3-points avec 25 réussites, en plus de la victoire. Au passage, Utah devient la première équipe de l’histoire à cinq joueurs avec au moins trois tirs primés. La réaction était attendue après deux défaites, elle a fait mal et mis fin à l’invincibilité des Bucks chez eux. Ces derniers tenteront de se relancer contre Cleveland demain, quand le Jazz ira essayer de confirmer à Detroit.