Quinze minutes de folie de Stephen Curry mettent les Clippers K.O. !

Les Warriors semblaient totalement à l’agonie, se retrouvant menés de 22 points à domicile par les Clippers avec trois minutes à jouer dans le troisième quart-temps (85-63).

Et puis, Stephen Curry a ouvert les vannes, insufflant de l’oxygène à son équipe et mettant les Clippers K.O. debout !

« Chef Curry » mange les Clippers

Avec 19 points en troisième quart-temps, c’est lui qui a permis à Golden State de finir la période sur un 18-4. La défense de Los Angeles, pourtant focalisée sur lui, ne pouvait rien faire face à son adresse diabolique et à ses attaques du cercle. Dans son sillage, l’énergie des Dubs a crevé le plafond du Chase Center.

Sa passe décisive main gauche, aussi brillante que difficile, pour trouver Damion Lee dans le corner a annoncé la couleur pour les Clippers. Comme dans la bulle, la bande de Kawhi s’est écroulée, encaissant un 52-20 lors des 15 dernières minutes alors que la victoire leur tendait les bras.

Une première mi-temps de rêve pour Los Angeles

Le début de match avait pourtant été à sens unique. Le duo Serge Ibaka (19 points, 7 rebonds) – Nicolas Batum (10 points, 6 rebonds, 6 passes) faisait de nouveau des siennes, marquant 15 des 24 premiers points de leur équipe alors que les Warriors enchainaient les pertes de balles (24-7).

Paul George (25 points) et Kawhi Leonard (24 points), auteurs d’un 6/6 à 3-points en première mi-temps, repoussaient aisément la bonne première mi-temps d’un Stephen Curry trop esseulé (65-51).

La stratégie défensive des Clippers rendait la vie du double MVP tout aussi difficile que mercredi. Prise à deux, voir à trois, et « switch » sur absolument tous les écrans le forçant à passer la balle.

Avec Kelly Oubre Jr (6 points, 2/7) et James Wiseman en dedans, faisant les affaires de la défense de Tyronn Lue, Steve Kerr a finalement trouvé la clé en deuxième mi-temps. Il a associé Stephen Curry à Mychal Mulder et Damion Lee, deux vrais shooteurs, pour créer de l’espace. Tout en continuant de responsabiliser Eric Paschall (12 points). Il a également misé sur Brad Wanamaker et Kent Bazemore pour apporter plus de grinta défensive.

La suite, vous la connaissez…