Le collectif des Rockets corrige un Magic trop amoindri

La maladresse est au rendez-vous dans ce début de match et, ce, des deux côtés. Orphelin de son habituel « back-court » titulaire, composé de Markelle Fultz et Evan Fournier, le Magic se repose sur un duo constitué de James Ennis et Nikola Vucevic pour réussir la meilleure entame (12-8).

Dans le dur sur le plan offensif, les Rockets se mettent ensuite en route, grâce à leur collectif. Preuve en est, pour s’installer solidement aux commandes, ils signent un cinglant 13-0, à coups de réussites à 3-points de différents joueurs et de paniers dans la peinture de Christian Wood (21-12).

Lancé en attaque, Houston peut également compter sur l’efficacité de sa défense pour imposer sa loi dans cette partie. Le ballon circule bien, personne ne force véritablement ses tirs et les Texans conservent ainsi une avance confortable, au terme de ces douze premières minutes (32-17).

Dans le deuxième acte, les Rockets ne changent évidemment pas une formule qui fonctionne. Altruistes au possible, ils obtiennent de nombreux tirs ouverts derrière l’arc, qu’ils s’empressent de convertir pour s’envoler au tableau d’affichage (46-21). En sortie de banc, Ben McLemore monte notamment en température (3/3 pour lui, à 3-points).

Complètement dominé, le Magic est à court de solutions et peine à inscrire ne serait-ce qu’un panier. Le retour en jeu de Nikola Vucevic permet, certes, aux hommes de Steve Clifford de relever (un peu) la tête, mais l’écart ne retombe jamais sous la barre des 20 unités. Pire encore, il passe même au-delà des 30 points juste avant la pause. Et Houston se dirige, pour l’heure, vers un succès tranquille (63-32).

Christian Wood survole les débats

Au retour des vestiaires, les Rockets maintiennent le cap et continuent de disséquer la défense floridienne, par l’intermédiaire de la connexion James Harden – Christian Wood (75-41). Seul Nikola Vucevic offre un semblant de résistance côté Magic, mais il ne pèse pas bien lourd devant la force de frappe offensive texane. Et quand John Wall ou P.J. Tucker ne ratent quasiment rien à 3-points, vous vous rendez rapidement compte qu’il ne peut rien arriver aux hommes de Stephen Silas.

Les minutes passent et l’écart ne cesse de s’aggraver. Servi sur un plateau par Harden, Wood en profite pour améliorer ses statistiques et réaliser son sixième double-double en six matchs. Vous l’aurez compris, à douze minutes de la fin, le suspens n’existe plus dans cette partie (93-57).

Inutile de s’attarder sur ce dernier quart-temps, qui permettra uniquement aux habituels remplaçants de dégourdir leurs jambes, prendre confiance et soigner leurs statistiques personnelles. Sur orbite, les joueurs de « Space City » sont déjà loin et ils n’auront aucun problème à tenir leur avantage jusqu’au buzzer final, le faisant même fructifier (132-90).

Houston renoue donc avec la victoire, après deux revers consécutifs, grâce aux 22 points et 15 rebonds de Christian Wood, couplés aux 15 points et 13 passes de James Harden ainsi qu’aux 10 unités ou plus de quatre autres de ses joueurs. En face, Nikola Vucevic (22 points, 12 rebonds) a manqué de soutien et Orlando se devra de réagir collectivement, pour ne pas sombrer après la blessure de Markelle Fultz…