Le retour dans la Chesapeake Energy Arena a ravivé des souvenirs chez Rudy Gobert et le Jazz

« Croyez-le ou non, je me suis retrouvé dans la même chambre d’hôtel, ce qui est ironique. » Donovan Mitchell fait bien de souligner cette coïncidence avec un souvenir qui lui paraît déjà très lointain. Cette nuit, le Jazz et lui faisaient leur retour à la Chesapeake Energy Arena. Neuf mois plus tôt, les hommes de Quin Snyder avaient pénétré dans cette même salle du Thunder, sans masque sur le nez à l’époque…

Le basculement de la ligue dans l’épidémie mondiale de Covid-19 restera à jamais lié à cette rencontre, programmée le 11 mars dernier, qui n’a jamais eu lieu. La NBA avait décidé de suspendre son championnat après la découverte de la contamination de Rudy Gobert.

Revenir dans le même hôtel fait « bizarre »

Neuf mois après, le pivot, auteur d’un nouveau double-double cette nuit (12 points, 10 rebonds et 4 contres) relativise la portée symbolique de ce match. « Ce n’est que du basket, j’étais juste concentré pour essayer d’obtenir la victoire », décrit le Français, avant de concéder : « Le truc le plus marquant était de revenir dans le même hôtel, avec tous ces souvenirs. Ça faisait un peu bizarre. »

Ses souvenirs étaient sans doute plus douloureux que les autres. « Devenir le premier joueur NBA à être positif, ça m’a bousculé mentalement », livrait-il d’ailleurs il y a quelques jours. En plus d’être décrit comme le « patient zéro », il avait été largement critiqué pour avoir touché les micros et les téléphones des journalistes, en s’amusant.

« Rudy a été vilipendé », qualifie Quin Snyder. « Avec le recul, nous avons une meilleure compréhension du virus. Je pense que Rudy reconnaît pleinement qu’il y a eu des erreurs, et que ces erreurs ont été commises à maintes reprises par différentes personnes, par nous tous. Nous nous remettons toujours en question dans l’adversité, pour vous rendre meilleur, et je pense que Rudy en est sorti grandi. Pas seulement lui, nous tous. »

Gagner pour tenter d’oublier

La courte victoire de cette nuit face au Thunder devrait contribuer à tourner la page de cet épisode pour le Jazz.

Un épisode dont on s’est longtemps demandé les conséquences possibles sur la relation entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Les deux hommes ont encore été décisifs dans le « money time » de cette partie, en attaque pour le premier, en défense pour le second.

« Je crois que nous avons tous davantage conscience de ce que nous considérons comme une vie normale », poursuit Quin Snyder. « On ne peut pas s’empêcher de se souvenir de cette soirée, elle a été marquante pour les deux équipes, et d’autant plus pour la ligue. Aussi, le contraste entre ce moment et la situation actuelle, la saison, la suspension, la bulle, le fait de revenir et de jouer à nouveau : on dirait qu’une vie entière s’est écoulée depuis que cela s’est produit. » En effet, mars dernier semble très, très loin. Et pas seulement en NBA…