Les Pistons en mode « Bad Boys » contre Washington

C’est devenu très rare de voir deux équipes en dessous des 100 points dans un match NBA, surtout en présaison. C’est arrivé la nuit dernière, et ce sont les Pistons qui ont imposé un rythme d’escargot aux Wizards (97-86). « C’est comme ça qu’on veut jouer » clame Dwane Casey.

« Il faut que ce soit notre identité. Notre défense et en avance sur notre attaque pour le moment et c’est ce qu’on veut mettre en place. » Le fameux esprit « Bad Boys » tant voulu par l’entraîneur, et qui s’est manifesté dans l’attitude également quand Josh Jackson et Blake Griffin ont envoyé au sol respectivement Bradley Beal et Thomas Bryant.

Sur le papier, les Pistons ont en tout cas les qualités physiques pour gêner leurs adversaires. « Je pense que c’est ce que Troy (Weaver, le GM) a voulu en construisant cette équipe » rappelle Jerami Grant, 15 points hier soir. « On a beaucoup de potentiel en défense. Je pense qu’on va être à fond pour la défense et le jeu en transition. »

Des automatismes à trouver en attaque

« On peut contrôler notre défense, s’aider, gêner l’adversaire » ajoute de son côté Delon Wright, auteur de 13 points. « L’attaque suivra, au fur et à mesure qu’on apprendra à se connaître. Si on continue à jouer comme on l’a fait ce soir, ça devrait aller pour nous. »

Il ne faut pas oublier tout de même qu’il s’agit d’un match de présaison, face à une équipe de Washington qui n’est pas la plus effrayante de la ligue, surtout sans Russell Westbrook. Et puis s’il faut défendre pour gagner des matchs, il fait aussi savoir attaquer. Dans ce registre, Josh Jackson s’est montré à son avantage en terminant meilleur marqueur avec 17 points à 7/11 aux tirs. Killian Hayes et Sekou Doumbouya finissent eux avec 9 et 10 points. Mais il y a encore du boulot dans l’ensemble.

Comptez sur Dwane Casey pour garder tout ça à l’esprit et ne pas s’enflammer. « Ta défense doit te porter et être solide. Offensivement, on est un peu en retrait. J’aime ce que j’ai vu ce soir, mais on a beaucoup à apprendre. »