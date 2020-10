S’il assure que les Pistons ne sont pas reconstruction, Dwane Casey veut tout de même un « remodelage » ou une « restauration » de cette équipe qui a fini à la 13e place de la conférence Est cette saison avec 20 victoires pour 46 défaites. Et un axe de travail est tout trouvé. « L’année dernière, on a fait un pas en arrière en matière de dureté physique et c’est un domaine vers lequel on doit revenir cette année » annonce l’entraîneur sur le site du club.

« Si vous regardez les équipes qu’on doit battre, elles sont physiques et dures mentalement » poursuit-il avec un modèle tout trouvé. « Pour réussir à faire ça, si on est sérieux dans notre volonté d’aller loin et de retrouver le niveau où l’on veut être, on doit revenir à la vieille époque des Bad Boys, à l’époque où c’était dur ici à Detroit. »

Les exemples Miami et Boston

« Jouer ce style, c’est le plus important. Un style dur, physique, où l’on provoque des passages en force. Lors de notre mini camp, on a travaillé sur la provocation de passages en force et c’est la première fois depuis bien longtemps dans ma carrière de coach. On l’avait fait à mes débuts à Toronto, pour s’habituer au contact, pour aimer aller le chercher, ce contact que tu dois avoir pour gagner dans le basket d’aujourd’hui. Comme Miami, comme Boston. » Comme Kyle Lowry, son ancien meneur de jeu, deuxième dans le domaine cette année.

Ajoutez à ça un peu d’adresse de loin – Detroit pointait à la 11e place cette année – et vous avez ce que beaucoup considèrent comme la formule magique dans la NBA moderne : le « 3-and-D ».

« Il faut avoir un mélange de gars durs comme ça et de shooteurs, des gars qui peuvent mettre dedans. Le jeu va dans cette direction et on doit tous évoluer de ce point de vue là » conclut ainsi l’entraîneur de Detroit.