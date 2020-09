Dwane Casey assure que les Pistons ne sont pas en phase de « reconstruction »

Ça y est, les équipes du « Delete Eight » ont retrouvé les parquets, avec des dérogations pour certains joueurs, comme à Detroit où les stars Derrick Rose et Blake Griffin sont exemptées. Mais pas à cause de pépins physiques, que les fans de la franchise se rassurent.

« Tous les jeunes sont là, Derrick Rose et Blake Griffin sont absents, ce qui est totalement compréhensible » explique Dwane Casey, cité par ESPN. « Les deux travaillent de leur côté, ils n’ont pas de problèmes physiques, ils sont à 100%. Blake s’entraîne à Los Angeles et Derrick fait des allers-retours depuis Detroit. »

Manquent aussi à l’appel les free agents Langston Galloway et Christian Wood.

« Je comprends tout à fait car si j’étais free agent, je ne jouerais pas au sein d’une équipe avec laquelle je ne suis pas sous contrat » souligne un Dwane Casey qui a insisté sur un point auprès de la presse, lors de cette rentrée. « On n’est pas vraiment en train de reconstruire ici à Detroit. »

« Je pense que nos fans méritent mieux, donc on préfère les mots remodelage ou restauration, plutôt que reconstruction. Ça ne devrait pas prendre bien longtemps si nos jeunes font les progrès qu’on attend d’eux. Et si on a l’occasion de prendre un bon free agent, on le fera. »