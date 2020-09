Un air de reprise pour les équipes absentes de la « bulle »

Surnommées le « Delete Eight », les huit formations qui n’avaient pas rejoint la « bulle » vont petit à petit pouvoir reprendre une activité quasi normale. Cela concerne donc les Hawks, les Hornets, les Bulls, les Cavaliers, les Pistons, les Warriors, les Timberwolves et les Knicks, et cette reprise va s’effectuer en deux temps. Depuis lundi, et jusqu’au dimanche 20 septembre, il s’agit d’entraînements individuels, avec des tests quotidiens pour le Covid-19 de tous les joueurs et membres du staff concernés.

Ensuite, si tout se passe bien, sans aucun cas de Covid-19 dans le groupe, du 21 septembre au 6 octobre, il y aura la possibilité d’organiser des séances à plusieurs, avec même des matchs d’entraînement.

Le but est de créer une « mini-bulle » à l’intérieur de chaque ville, mais il ne faut pas s’imaginer que ça va ressembler à un camp d’entraînement. Il s’agit plutôt d’un mini-camp surtout axé sur les jeunes, et à Detroit, Dwane Casey veut jauger des progrès de Sekou Doumbouya, Bruce Brown, Svi Mykhailiuk et Luke Kennard.

« C’est quelque chose qui nous manque » reconnaît le coach des Pistons à propos de la compétition, dont profitent d’autres jeunes encore en playoffs. « J’espère que ça va donner la possibilité aux gars de faire du cinq-contre-cinq, du trois-contre-trois… Peu importe le nombre, car c’est tellement important pour leur progression, surtout pour un joueur comme Sekou, qui va entrer dans sa deuxième saison. »

Dwane Casey a expliqué au Detroit Free Press qu’il y avait peu de chances que Blake Griffin et Derrick Rose se joignent au groupe. The Athletic ajoute Langston Galloway dans la liste des absents. Quant à Christian Wood, free agent, il s’entraîne dans les installations depuis plusieurs semaines, mais ce n’est pas certain qu’il prendra le risque d’effectuer du travail d’oppositions.

Ce qu’on apprend, c’est que la NBA autorise chaque franchise à inviter cinq joueurs supplémentaires, sans contrat, mais qui ont évolué en G-League cette année. Et il y en aura besoin un peu partout puisque le Plain Dealer annonce, par exemple, que Tristan Thompson, Andre Drummond et Matthew Dellavedova ne devraient pas prendre part aux séances du côté de Cleveland. À Atlanta, c’est Jeff Teague qui manquera à l’appel car il est free agent.

Du côté de Chicago, NBC Sports annonce les présences de Zach LaVine, Lauri Markkanen, Coby White et Otto Porter Jr mais… l’équipe n’a toujours pas d’entraîneur puisqu’on ne connaît pas encore le successeur de Jim Boylen.