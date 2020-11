DeMarcus Cousins va se relancer aux Rockets !

Alors que la franchise est au bord de la crise de nerfs en raison des envies de départ de James Harden et Russell Westbrook, les Rockets ont décidé d’ajouter un peu de piment avec la venue de DeMarcus Cousins, qui s’est engagé pour un an avec un contrat non garanti ! L’intérieur All-Star reste sur deux très graves blessures, avec une rupture d’un tendon d’Achille, puis une rupture des ligaments d’un genou.

Signé par les Lakers il y a un an, il n’a finalement pas joué de la saison, et on ne l’a donc plus revu sur un terrain NBA depuis les Finals 2019. Comme Kevin Durant d’ailleurs, mais aussi le malheureux Klay Thompson.

Pour Houston, c’est un intérieur de plus après la signature de Christian Wood, et le retour sans doute à des systèmes plus classiques. Reste à savoir si le duo Harden/Westbrook sera toujours aux manettes.

INTERSAISON ROCKETS 2020

Arrivées/signatures : Christian Wood (Pistons), Sterling Brown (Bucks), Jae’Sean Tate (Sydney Kings), DeMarcus Cousins

Départs : Robert Covington (Blazers), Austin Rivers (Knicks)